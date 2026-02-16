Zee Rajasthan
नया बेरा स्कूल में दोहरी सौगात, छात्राओं को मिली साइकिल और बच्चों को सुरक्षा कवच



Published: Feb 16, 2026, 06:56 PM IST | Updated: Feb 16, 2026, 06:56 PM IST



Rajasthan Government Scheme: राजस्थान के जोधपुर जिले में अमृतनगर शिक्षा और स्वास्थ्य के संगम के साथ आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नया बेरा में विकास की एक नई इबारत लिखी गई. आज सोमवार 16 फरवरी 2026 को विद्यालय परिसर में राजस्थान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत साइकिल वितरण एवं निःशुल्क टीकाकरण शिविर का भव्य आयोजन किया गया.

शिक्षा की राह हुई आसान

कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य श्रीमती भागवत चौहान ने की. मुख्य अतिथि पंचायत समिति सदस्य कुंदन सिंह एवं कैप्टन अमर सिंह की उपस्थिति में कक्षा 9 की 25 छात्राओं को चमचमाती साइकिलें वितरित की गईं.

साइकिल पाकर छात्राओं के चेहरे खुशी से दमक उठे. इस अवसर पर प्रधानाचार्य चौहान ने कहा कि साइकिल सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि बालिकाओं के लिए आत्मनिर्भरता का साधन है. इससे घर से स्कूल की दूरी की बाधा समाप्त होगी और छात्राएं पूरे मनोयोग से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकेंगी.

स्वास्थ्य का सुरक्षा चक्र

इसी के साथ विद्यालय में राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत एक विशेष टीकाकरण शिविर भी लगाया गया. इसमें 9 माह से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चों को घातक बीमारियों से बचाव हेतु निःशुल्क टीके लगाए गए. चिकित्सा टीम के सहयोग से आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में अभिभावकों ने अपने बच्चों का टीकाकरण करवाया.

समारोह में उपस्थित गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने सरकार की इन योजनाओं की सराहना करते हुए इसे ग्रामीण विकास के लिए मील का पत्थर बताया. विद्यालय प्रशासन और अतिथियों ने छात्राओं को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें मन लगाकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया.

