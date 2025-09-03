राजस्थान में अब नहीं चलेगा एक बार कांग्रेस और एक बार BJP का खेल : हनुमान बेनीवाल

Jodhpur News: नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल बाड़मेर की सभा करने के बाद जोधपुर पहुंचे जोधपुर के सर्किट हाउस में प्रवेश वार्ता को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने SI भर्ती रद्द सहित कई मुद्दों पर बात की उन्होंने कहा कि हमने सड़कों पर संघर्ष किया उसी का नतीजा है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द हुई. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान के मंत्री जोगाराम पटेल लगातार कहते रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द नहीं हुई.

उन्हें पता ही नहीं, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कह रहे हैं. फिर भी यह दोनों अभी तक कह रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द नहीं हुई. इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष राजस्थान में सिर्फ आरएलपी ही कर रही है और कोई संघर्ष नहीं कर रहा है. इसके अलावा उन्होंने आज राजस्थान के कई जगहों पर सभा की उन्होंने कहा कि हम लगातार जनता के बीच जा रहे हैं.

हम राजस्थान में संघर्ष इसलिए कर रहे हैं कि राजस्थान को बचाना है- एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी का खेल अब राजस्थान में नहीं चलेगा.अग्नि वीर को लेकर दिल्ली में बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

वहीं उन्होंने सचिन पायलट और अशोक गहलोत का नाम लेते हुए कहा कि इन दोनों ने भजनलाल शर्मा को चार सीटें गिफ्ट में दी हैं. उन्होंने कहा कि इन दोनों नेताओं को ED और सीबीआई का डर दिखाया, जिसकी वजह से इन दोनों ने भजनलाल शर्मा को चार सीटें गिफ्ट में दे दीं.

उन्होंने कहा कि 2028 का रन अलग तरह का रण होगा. राजस्थान में आरएलपी के साथ कई और पार्टियां आएगी और 2028 में हम दम खम के साथ राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे.

