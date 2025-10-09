यूपी के एनकाउंटर स्टाइल की तारीफ क्यों कर रहे हनुमान बेनीवाल ?

Hanuman Beniwal News: बेनीवाल ने कुचामन सिटी हत्याकांड मामले में आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन पर खुल कर अपनी बात रखी.कहा कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो रही है,

बेनीवाल ने कहा कि मैं तो कहता हूं कि पूरी ही बिल्डिंग को तोड़ना चाहिए. ऐसे लोगों की अवैध क्या वैध बिल्डिंग को भी तोड़ देना चाहिए.बेनीवाल ने यहां उत्तरप्रदेश की तारीफ करते हुए कहा कि एनकाउंटर करो, अपराधियों में खौफ और कानून का डर होना चाहिए.

क्या है पूरा मामला

कुचामन सिटी शहर में एक जिम में बदमाशों घुसकर बिजनेसमैन की गोली मारकर हत्या कर दी थी. व्यापारी रमेश रुलानिया समेत कई व्यापारियों को कुछ दिनों पहले रोहित गोदारा गैंग ने धमकी दी थी. इस घटना से पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी. मामले को लेकर कई दिन धरना हुआ और आखिरकार प्रशासन के साथ कुछ मांगों पर सहमति बनी और शव का पोस्टमार्टम हो सका. धरने का समर्थन करने हनुमान बेनीवाल भी अपने सैंकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचे थे.

हत्याकांड के बाद बेनीवाल ने विदेश में बैठे हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ राज्य सरकार को केंद्र और इंटरपोल की मदद लेने की बात कही. इससे पहले बेनीवाल पूरे मामले पर सोशल मीडिया साइट पर लिखा था कि कुचामन सिटी में दिवंगत उद्यमी रमेश जी रुलानिया के परिजनों को न्याय दिलवाने की मांग को लेकर चल रहे धरने में जिला कलक्टर व SP सहित आला अधिकारी पहुंचे और पीड़ित परिवार की मांगो पर उनकी मंशा के अनुरूप सकारात्मक वार्ता हुई. RLP अध्यक्ष व नागौर सांसद श्री हनुमान बेनीवाल जी ने कहा प्रदेश में जहां भी अन्याय होगा, RLP अग्रिम पंक्ति में अन्याय के खिलाफ लड़ती हुई नजर आएगी.

