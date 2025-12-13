बीकानेर, हनुमानगढ़, बाड़मेर और नागौर आरएलपी का गढ़ हैं- हनुमान बेलिवाल

Jodhpur News: नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल जोधपुर के सर्किट हाउस में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए राजस्थान सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि राजस्थान के बीकानेर, हनुमानगढ़, बाड़मेर और नागौर यह आरएलपी का गढ़ है. वैसे नजदीकी हवाई अड्डा जोधपुर ही नजदीक पड़ता है. मैं जोधपुर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए आया था.

वहीं उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह 2 साल राजस्थान बर्बाद हो गया. खुला खेल राजस्थान में भ्रष्टाचार के खेला गया, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का नियंत्रण सरकारी अधिकारियों पर नहीं होना. अपने आप में यह साबित करता है कि सरकार का कोई अस्तित्व राजस्थान में नहीं है. दूसरा बीजेपी में सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि अगर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाए, तो दूसरा बनाएं किसको यह भी एक बड़ी समस्या भाजपा के सामने है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सीएम हाउस और सीएमओ ऐसे लोगों से घिरा हुआ है जिनको अनुभव नहीं है. राजस्थान किस दिशा में जा रहा है यह समझ से परे है. भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आई थी वह मुद्दे भूल चुकी है. लॉ एंड ऑर्डर पूरे राजस्थान का खराब हो रहा है, लेकिन कोई संभालने वाला नहीं है.

बीजेपी ने 2 साल में एक भी भार्ती को रद्द नहीं किया, जो SI भर्ती थी उसको लेकर के आरएलपी ने लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन SI भर्ती हाई कोर्ट से रद्द हुई. कांग्रेस सरकार ने जिन घोटाले को किया उनपर भारतीय जनता पार्टी ने पर्दा डालने का काम किया. राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे को लूटने में लगी हुई है. जल्द ही राजस्थान में बड़ा आंदोलन करेंगे.

राजधानी को घेरेंगे आरएलपी लगातार युवाओं किसानों को लेकर संघर्ष कर रही है. अगर राजस्थान में आज चुनाव हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी की सीटे नहीं आएगी. वहीं वंदे मातरम की चर्चा को लेकर उन्होंने कहा कि एक तरफ वंदे मातरम की चर्चा कर रहे हो. दूसरी तरफ लूथरा ब्रदर देश छोड़कर भाग रहे हैं.

एक तरफ जनता को इंडिगो फ्लाइट नहीं मिल रही है. वहीं दूसरी तरफ लूथरा ब्रदर्स इंडिगो फ्लाइट से ही विदेश चले जाते हैं. वहीं पेपर लीक मामले में उन्होंने कहा कि कई बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम हैं, जल्दी मैं उनका खुलासा करूंगा थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जल्दी ही खोल दिया जाएगा.