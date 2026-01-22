HC ने उपभोक्ता को दी बड़ी राहत, धुंधली मीटर रीडिंग के आधार पर जारी 13 लाख का बिजली बिल अवैध घोषित

Jodhpur News : राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल) को बड़ा झटका देते हुए 13,34,878 रुपये के बिजली बिल को अवैध करार देने वाले एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जब मीटर रीडिंग ही स्पष्ट न हो और उपभोक्ता पर किसी प्रकार की धोखाधड़ी या छेड़छाड़ का आरोप साबित न हो, तो इस तरह का असामान्य और अत्यधिक बिल थोपना न्यायसंगत नहीं है.

जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्र शेखर शर्मा की खंडपीठ ने एवीवीएनएल द्वारा दायर विशेष अपील को खारिज करते हुए सुनाया. मामला नागौर जिले के मकराना स्थित श्रीराम मार्बल कंपनी से जुड़ा है, जिसके संचालक विजय लढ़ा हैं. कंपनी पिछले कई वर्षों से मार्बल कटिंग फैक्ट्री संचालित कर रही है और उसके पास 19 केवी का विद्युत कनेक्शन है.

एवीवीएनएल ने नवंबर 2014 के लिए कंपनी को 13,34,878 रुपये का बिजली बिल जारी किया था, जिसे उपभोक्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. इस पर एकल पीठ ने 2 मई 2019 को उपभोक्ता के पक्ष में फैसला देते हुए बिल को अवैध घोषित कर दिया था. इसी आदेश के खिलाफ विद्युत विभाग ने डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी.

विद्युत विभाग की ओर से तर्क दिया गया कि बिल मीटर रीडिंग के आधार पर तैयार किया गया था और रीडिंग उपभोक्ता की मौजूदगी में ली गई थी, इसलिए उसका भुगतान अनिवार्य है. वहीं उपभोक्ता पक्ष ने दलील दी कि वर्ष 2012 से फैक्ट्री के मासिक बिजली बिल सामान्यतः 5 हजार से 10–15 हजार रुपये के बीच रहे हैं और खपत भी लगभग 1000 से 4000 यूनिट तक सीमित रही है. ऐसे में अचानक 13 लाख से अधिक का बिल पूरी तरह अव्यावहारिक है.

कोर्ट ने रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए पाया कि एमसीओ रिपोर्ट में स्वयं यह उल्लेख है कि मीटर रीडिंग के आंकड़े स्पष्ट नहीं थे और धुंधले दिखाई दे रहे थे. अदालत ने कहा कि समान मशीनों और समान उत्पादन के साथ वर्षों से चल रही फैक्ट्री में बिना किसी ठोस कारण के बिजली खपत का अचानक कई गुना बढ़ जाना सामान्य नहीं है. इस आधार पर खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए अपील खारिज कर दी और निर्देश दिया कि निर्धारित राशि जमा करने पर उपभोक्ता की बिजली आपूर्ति तत्काल बहाल की जाए.





