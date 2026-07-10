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फर्जी डिग्री विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पीटीआई अभ्यर्थियों को नियुक्ति का रास्ता साफ

Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई ग्रेड-3 भर्ती 2022 से जुड़े फर्जी डिग्री विवाद में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी स्थायी डिबार आदेश को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता. न्यायालय ने आरएसएसबी और राज्य सरकार को चार माह में दस्तावेजों का सत्यापन कर वैध पाए जाने पर मेरिट के अनुसार नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं. हालांकि नियुक्ति मिलने पर पिछला वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन वरिष्ठता कनिष्ठ अभ्यर्थियों की नियुक्ति तिथि से मिलेगी.

Edited byAnsh RajReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jul 10, 2026, 12:53 PM|Updated: Jul 10, 2026, 12:53 PM
फर्जी डिग्री विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पीटीआई अभ्यर्थियों को नियुक्ति का रास्ता साफ
Image Credit: RajasthanSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan: राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई ग्रेड-3 भर्ती 2022 से जुड़े बहुचर्चित फर्जी डिग्री विवाद में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत प्रदान की है. जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी किए गए स्थायी डिबार (प्रतिबंध) आदेश को पूर्व प्रभाव (रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट) से लागू कर अभ्यर्थियों को नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता. न्यायाधीश कुलदीप माथुर ने एक साथ कई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) को निर्देश दिया कि अभ्यर्थियों के वर्तमान शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाए और यदि वे वैध पाए जाते हैं तो संबंधित श्रेणी की मेरिट के अनुसार उन्हें नियुक्ति दी जाए.


2018 की भर्ती से शुरू हुआ था पूरा विवाद

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याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रिपुदमन सिंह राजपुरोहित ने अदालत को बताया कि वर्ष 2018 की पीटीआई भर्ती के दौरान दस्तावेज सत्यापन में कुछ अभ्यर्थियों की बी.पी.एड. डिग्रियां वास्तविक नहीं पाई गई थीं. इसके चलते उन्हें नियुक्ति नहीं मिली थी. हालांकि उस समय उनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और न ही उन्हें भविष्य की किसी भर्ती परीक्षा से स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया गया था. बाद में इन अभ्यर्थियों ने यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से नई और वैध बी.पी.एड. डिग्रियां हासिल कीं तथा वर्ष 2022 की पीटीआई ग्रेड-3 भर्ती परीक्षा में शामिल होकर सफल हुए. अंतिम मेरिट सूची में स्थान मिलने के बावजूद उनकी उम्मीदवारी पर पुराने विवाद के आधार पर आपत्ति दर्ज की गई.


2024 में डिबार करने के आदेश पर कोर्ट की टिप्पणी

मामले में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 9 अप्रैल 2024 को संबंधित अभ्यर्थियों को भविष्य की सभी परीक्षाओं से स्थायी रूप से डिबार करने का आदेश जारी किया था. हाईकोर्ट ने इस आदेश पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह आदेश भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद पारित किया गया था. इतना ही नहीं, अभ्यर्थियों को अपना पक्ष रखने का अवसर भी नहीं दिया गया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना कार्रवाई की गई. अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में डिबार आदेश को वर्ष 2022 की भर्ती प्रक्रिया पर पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता.


दस्तावेजों का सत्यापन कर चार माह में निर्णय लेने के निर्देश

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और आरएसएसबी को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं के वर्तमान शैक्षणिक दस्तावेजों का चार माह के भीतर सत्यापन कराया जाए. यदि जांच में दस्तावेज सही और वैध पाए जाते हैं तो अभ्यर्थियों को उनकी श्रेणी की मेरिट के अनुसार नियुक्ति दी जाए. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि नियुक्ति मिलने पर अभ्यर्थियों को पिछला वेतन (बैक वेजेज) नहीं मिलेगा, लेकिन वरिष्ठता का लाभ उस तिथि से दिया जाएगा, जिस दिन उनसे कनिष्ठ अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई थी.


फर्जी दस्तावेजों पर कार्रवाई का अधिकार बरकरार

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करना एक गंभीर अपराध है और संबंधित विभाग या सक्षम प्राधिकारी कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं. हालांकि, किसी भी अभ्यर्थी के वैधानिक अधिकारों को समाप्त करने से पहले विधिक प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य है. अदालत ने कहा कि बिना सुनवाई का अवसर दिए किसी उम्मीदवार के अर्जित अधिकार समाप्त नहीं किए जा सकते. यह फैसला भविष्य में भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े मामलों में भी महत्वपूर्ण नजीर माना जा रहा है, क्योंकि इससे स्पष्ट संदेश गया है कि प्रशासनिक कार्रवाई कानून और न्यायसंगत प्रक्रिया के दायरे में रहकर ही की जानी चाहिए.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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