जहरीली होती लूणी नदी पर HC की तीखी टिप्पणी-जोधपुर-पाली-बालोतरा के अस्तित्व का है सवाल

Jodhpur News : जोधपुर में लूणी नदी में जहरीले अपशिष्ट के मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की लापरवाही पर कड़ी चिंता जाहिर की और अगली तारीख पर एक्शन प्लान मांग लिया है.

Published: Jan 16, 2026, 09:09 AM IST | Updated: Jan 16, 2026, 09:13 AM IST

Jodhpur News : राजस्थान हाईकोर्ट ने लूणी नदी में औद्योगिक इकाइयों द्वारा छोड़े जा रहे जहरीले और खतरनाक अपशिष्ट को लेकर राज्य सरकार और संबंधित विभागों के रवैये पर गंभीर चिंता व्यक्त की है. जस्टिस विनीत कुमार माथुर एवं जस्टिस चंद्र शेखर शर्मा की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह मामला केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि लूणी नदी के किनारे बसे जोधपुर, बालोतरा और पाली जिलों के शहरों और गांवों में रहने वाले नागरिकों के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है.

खेतों में जहरीले और हानिकारक रसायन

याचिकाकर्ता सांवलराम की ओर से अधिवक्ता दिव्यमान सिंह राठौड़ ने लूणी नदी में छोड़े जा रहे जहरीले अपशिष्ट को लेकर जनहित याचिका पेश की थी. सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि नदी एवं आसपास के खेतों में जहरीले और हानिकारक रसायनों का निर्वहन क्षेत्र में व्यापक तबाही मचा रहा है.

जिम्मेदार अधिकारी अब तक अपेक्षित संवेदनशीलता और तत्परता नहीं दिखा रहे- हाईकोर्ट

कोर्ट ने टिप्पणी की कि पूर्व में कई आदेश पारित किए जाने के बावजूद राज्य के जिम्मेदार अधिकारी अब तक अपेक्षित संवेदनशीलता और तत्परता नहीं दिखा पाए हैं, जो अत्यंत चिंताजनक है. हाईकोर्ट ने कहा कि यह समय है जब सभी हितधारकों राज्य सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला प्रशासन और औद्योगिक इकाइयों को सामूहिक रूप से इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि इस मुद्दे में शिथिलता सीधे-सीधे आमजन के स्वास्थ्य, आजीविका और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है.

दोषी औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की कही बात

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सज्जनसिंह राठौड ने अदालत को आश्वस्त किया कि दोषी औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही यह भी भरोसा दिलाया गया कि लूणी नदी और उससे जुड़े क्षेत्रों में प्रदूषण रोकने के लिए एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट और कार्ययोजना अगली सुनवाई में पेश की जाएगी. वहीं प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए अल्प समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों से यह अपेक्षा जताई कि वे स्थिति की गंभीरता को समझते हुए ईमानदार और प्रभावी प्रयास करेंगे. मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च 2026 को नियत की गई है.

