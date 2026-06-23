/प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले पर राज्य स्तर पर हाई अलर्ट, जोधपुर अस्पताल पहुंचीं प्रमुख शासन सचिव

Jodhpur Hospital: जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में सीजेरियन प्रसव के बाद आठ प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का मामला अब राज्य स्तर पर गंभीर चिंता का विषय बन गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ देर रात जोधपुर पहुंचीं और अस्पताल का निरीक्षण किया. उन्होंने भर्ती मरीजों से मुलाकात की, एम्स में भर्ती गंभीर प्रसूताओं का हाल जाना और पूरे मामले की विस्तृत समीक्षा की. फिलहाल जांच में दवा या संक्रमण की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सभी पहलुओं की जांच जारी है.

पावटा जिला अस्पताल में सीजेरियन डिलीवरी के बाद आठ प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया. इनमें से दो महिलाओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें एम्स जोधपुर रेफर किया गया, जबकि अन्य छह महिलाओं का अस्पताल में उपचार जारी है. मामले की जानकारी मिलते ही चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ जोधपुर पहुंचीं.

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गायत्री राठौड़ ने सबसे पहले पावटा जिला अस्पताल का निरीक्षण किया. उन्होंने भर्ती प्रसूताओं से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और चिकित्सकों से उपचार व्यवस्थाओं पर चर्चा की. इसके बाद उन्होंने एम्स जोधपुर पहुंचकर गंभीर हालत में भर्ती दोनों महिलाओं के इलाज की जानकारी ली तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों से बातचीत की. गायत्री राठौर ने कहा कि अभी तक जांच में दवा या संक्रमण से जुड़ी कोई पुष्टि नहीं हुई है. सभी संभावित कारणों की जांच कराई जा रही है. मरीजों का बेहतर इलाज हमारी प्राथमिकता है.

प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि शुरुआत में दवा के रिएक्शन, गलत दवा चढ़ने या संक्रमण जैसी आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू की गई थी. मरीजों को दी गई एंटीबायोटिक्स, इंजेक्शन, फ्लूइड्स और अन्य चिकित्सा सामग्री के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं. अब तक लगभग 70 नमूनों की जांच की जा चुकी है, लेकिन किसी भी नमूने में संक्रमण या दवा संबंधी गड़बड़ी की पुष्टि नहीं हुई है. स्वास्थ्य विभाग अब मरीजों की मेडिकल हिस्ट्री, गर्भावस्था के दौरान आई जटिलताओं, सीजेरियन ऑपरेशन के बाद हुए रक्तस्राव और अन्य चिकित्सकीय कारणों की भी गहन जांच कर रहा है. इसके लिए कोटा और बीकानेर में पूर्व में सामने आए समान मामलों की रिपोर्ट का भी अध्ययन किया जा रहा है.

स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक वजह स्पष्ट हो पाएगी. यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वहीं गंभीर मरीजों के उपचार पर विशेष निगरानी रखी जा रही है.

फिलहाल पावटा अस्पताल मामले में कई सवालों के जवाब जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएंगे. लेकिन आठ प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने की इस घटना ने अस्पतालों में प्रसूति सेवाओं और पोस्ट-ऑपरेटिव मॉनिटरिंग को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं.



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