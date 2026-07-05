/Monsoon Update: मानसून की पहली बारिश में भीगा जोधपुर, झुलसा देने वाली गर्मी से मिली राहत

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Monsoon 2026 Rain Update: पश्चिमी राजस्थान में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है. शनिवार देर रात जोधपुर में करीब एक घंटे तक हुई तेज बारिश ने पूरे शहर को तरबतर कर दिया. लंबे समय से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को आखिरकार बड़ी राहत मिली. बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम काफी सुहावना हो गया. रविवार सुबह भी आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही, जिससे लोगों ने राहत भरे मौसम का आनंद लिया. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में हुई अच्छी वर्षा से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं और खरीफ फसलों की बुवाई को लेकर उत्साह बढ़ गया है.
पहली ही बारिश में जलभराव से बढ़ी लोगों की मुश्किलें
बारिश ने जहां मौसम को खुशनुमा बनाया, वहीं नगर निगम की मानसून पूर्व तैयारियों की भी पोल खोलकर रख दी. महज एक घंटे की तेज बारिश में शहर के कई प्रमुख इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई. झालामंड, पाल रोड, रातानाडा, बनाड़, बोरानाडा, मंडोर सहित कई क्षेत्रों की सड़कों पर पानी भर गया. इससे वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. कई स्थानों पर सड़कें तालाब जैसी नजर आईं, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ और लोगों को लंबे समय तक जाम की स्थिति का सामना करना पड़ा.
नगर निगम के दावों पर उठे सवाल
निचले इलाकों में पानी जमा होने के बाद स्थानीय लोगों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई. लोगों का कहना है कि हर वर्ष मानसून आने से पहले नालों और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन पहली ही तेज बारिश में व्यवस्था की वास्तविक स्थिति सामने आ जाती है. स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि कई इलाकों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण हर साल यही हालात बनते हैं. लोगों ने प्रशासन से स्थायी समाधान निकालने की मांग की है ताकि हर मानसून में होने वाली परेशानियों से राहत मिल सके.
किसानों के लिए राहत की बारिश
शहरी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या के बावजूद ग्रामीण इलाकों में हुई अच्छी बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आई है. कृषि विशेषज्ञों के अनुसार यह बारिश खरीफ फसलों की बुवाई के लिए बेहद लाभदायक मानी जा रही है. खेतों में पर्याप्त नमी आने से अब बुवाई का कार्य तेज होने की संभावना है. किसानों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में भी इसी तरह बारिश होती रही तो इस बार अच्छी पैदावार की उम्मीद बढ़ जाएगी.
अगले 48 घंटे तक बारिश के आसार
मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है. यदि यही सिलसिला जारी रहा तो जलाशयों, बांधों और अन्य जल स्रोतों में पानी की आवक बढ़ेगी, जिससे पेयजल और सिंचाई व्यवस्था को भी लाभ मिलेगा. हालांकि प्रशासन के सामने जलभराव, ट्रैफिक प्रबंधन और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त रखने की चुनौती बनी रहेगी.
राहत के साथ चुनौती भी
मानसून की इस पहली जोरदार बारिश ने एक ओर लोगों को गर्मी से राहत दी है तो दूसरी ओर शहर की बुनियादी सुविधाओं की हकीकत भी उजागर कर दी है. आने वाले दिनों में यदि बारिश का दौर जारी रहता है तो नगर निगम और प्रशासन को जल निकासी व्यवस्था सुधारने के लिए त्वरित कदम उठाने होंगे. वहीं आमजन और किसान दोनों की निगाहें अब आगामी बारिश पर टिकी हैं, क्योंकि यही बारिश प्रदेश की कृषि और जल संसाधनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.
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