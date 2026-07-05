Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jodhpur
  • /Monsoon Update: मानसून की पहली बारिश में भीगा जोधपुर, झुलसा देने वाली गर्मी से मिली राहत

Monsoon Update: मानसून की पहली बारिश में भीगा जोधपुर, झुलसा देने वाली गर्मी से मिली राहत

Jodhpur Weather Update: जोधपुर में मानसून की पहली जोरदार बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत दिलाई, लेकिन महज एक घंटे की बारिश में शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया. सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ और नगर निगम की मानसून पूर्व तैयारियों पर सवाल उठने लगे. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में भी अच्छी बारिश की संभावना जताई है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 05, 2026, 11:08 AM|Updated: Jul 05, 2026, 11:08 AM
Monsoon Update: मानसून की पहली बारिश में भीगा जोधपुर, झुलसा देने वाली गर्मी से मिली राहत
Image Credit: Jodhpur Weather UpdateSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Monsoon 2026 Rain Update: पश्चिमी राजस्थान में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है. शनिवार देर रात जोधपुर में करीब एक घंटे तक हुई तेज बारिश ने पूरे शहर को तरबतर कर दिया. लंबे समय से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को आखिरकार बड़ी राहत मिली. बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम काफी सुहावना हो गया. रविवार सुबह भी आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही, जिससे लोगों ने राहत भरे मौसम का आनंद लिया. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में हुई अच्छी वर्षा से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं और खरीफ फसलों की बुवाई को लेकर उत्साह बढ़ गया है.


पहली ही बारिश में जलभराव से बढ़ी लोगों की मुश्किलें

Add Zee News as a Preferred Source

बारिश ने जहां मौसम को खुशनुमा बनाया, वहीं नगर निगम की मानसून पूर्व तैयारियों की भी पोल खोलकर रख दी. महज एक घंटे की तेज बारिश में शहर के कई प्रमुख इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई. झालामंड, पाल रोड, रातानाडा, बनाड़, बोरानाडा, मंडोर सहित कई क्षेत्रों की सड़कों पर पानी भर गया. इससे वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. कई स्थानों पर सड़कें तालाब जैसी नजर आईं, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ और लोगों को लंबे समय तक जाम की स्थिति का सामना करना पड़ा.


नगर निगम के दावों पर उठे सवाल

निचले इलाकों में पानी जमा होने के बाद स्थानीय लोगों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई. लोगों का कहना है कि हर वर्ष मानसून आने से पहले नालों और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन पहली ही तेज बारिश में व्यवस्था की वास्तविक स्थिति सामने आ जाती है. स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि कई इलाकों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण हर साल यही हालात बनते हैं. लोगों ने प्रशासन से स्थायी समाधान निकालने की मांग की है ताकि हर मानसून में होने वाली परेशानियों से राहत मिल सके.


किसानों के लिए राहत की बारिश

शहरी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या के बावजूद ग्रामीण इलाकों में हुई अच्छी बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आई है. कृषि विशेषज्ञों के अनुसार यह बारिश खरीफ फसलों की बुवाई के लिए बेहद लाभदायक मानी जा रही है. खेतों में पर्याप्त नमी आने से अब बुवाई का कार्य तेज होने की संभावना है. किसानों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में भी इसी तरह बारिश होती रही तो इस बार अच्छी पैदावार की उम्मीद बढ़ जाएगी.


अगले 48 घंटे तक बारिश के आसार

मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है. यदि यही सिलसिला जारी रहा तो जलाशयों, बांधों और अन्य जल स्रोतों में पानी की आवक बढ़ेगी, जिससे पेयजल और सिंचाई व्यवस्था को भी लाभ मिलेगा. हालांकि प्रशासन के सामने जलभराव, ट्रैफिक प्रबंधन और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त रखने की चुनौती बनी रहेगी.


राहत के साथ चुनौती भी

मानसून की इस पहली जोरदार बारिश ने एक ओर लोगों को गर्मी से राहत दी है तो दूसरी ओर शहर की बुनियादी सुविधाओं की हकीकत भी उजागर कर दी है. आने वाले दिनों में यदि बारिश का दौर जारी रहता है तो नगर निगम और प्रशासन को जल निकासी व्यवस्था सुधारने के लिए त्वरित कदम उठाने होंगे. वहीं आमजन और किसान दोनों की निगाहें अब आगामी बारिश पर टिकी हैं, क्योंकि यही बारिश प्रदेश की कृषि और जल संसाधनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

राजस्थान के लिए खुशियों का अंबार लाया मानसून, धमाकेदार बारिश के साथ हुई एंट्री

7 दिन की देरी के बाद राजस्थान में मानसून की धमाकेदार एंट्री, जयपुर, कोटा, उदयपुर समेत कई संभागों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी

देश के 26 राज्यों में पहुंचा मानसून, अब राजस्थान की बारी, जानिए आपके जिले में कब से शुरू होगी झमाझम बारिश?

ट्रेंडिंग न्यूज़

बोलेरो से रास्ता रोककर लाठी-डंडों से हमला, साइड देने के विवाद में मारपीट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के इन जिलों में आज गरजेंगे बादल, गिरेगी बिजली, IMD ने जारी किया अलर्ट

श्रीगंगानगर में भीषण सड़क हादसा, सेना के वाहन और एम्बुलेंस की टक्कर में तीन की मौत

फ्री में कचौड़ी नहीं देने पर दुकान में घुसकर की मारपीट, देखें वीडियो

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! 26 जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

भरतपुर में जमीन विवाद में स्कॉर्पियो से कुचलकर युवक की हत्या, 13 लोग गंभीर घायल

बीकानेर पहुंचे अभिनेता अवतार गिल, बोले- शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन ने भी नहीं अपनाया शॉर्टकट

"जरूरत पड़ी तो बदला भी लूंगी..." डकैत जगन गुर्जर की मौत के बाद पत्नी का बड़ा बयान

धौलपुर-करौली हाईवे पर बड़ा हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 32 लोग घायल, 8 की हालत गंभीर

दूधिया सफेद, शाही चाल... अब बीकानेर के नुकरा घोड़े को मिलेगा दुनिया भर में वैज्ञानिक पहचान

डायबिटीज के साथ अच्छी जिंदगी जिएं: डॉक्टर चाहते हैं कि आप वजन और डायबिटीज के बारे में ये बातें समझें

Good News: राजस्थान में रिफाइनरी, 1 मिलियन टन पेट्राेल तैयार होगा, खुलेंगे 300 से अधिक पेट्रोल पंप

झुंझुनूं में स्कूल बस को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, CCTV में कैद हुआ हादसा, छात्र ने छलांग लगाकर बचाई जान

पचपदरा रिफाइनरी में 3 लाख टन स्टील, केबल इतनी की दो बार लपेटी जा सकती है धरती

गेम की आड़ में नाबालिग से दरिंदगी! PUBG से दोस्ती कर ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा

सिरोही के हॉस्टल में बच्चों से यौन शोषण! ईमेल शिकायत से खुला बड़ा राज, अब जांच तेज

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

बीच सड़क भाजपा युवा मोर्चा नेता पर हमला, धारदार हथियारों से किया वार, इलाके में मचा हड़कंप

बोतल के विवाद ने ले ली जान! हत्या के बाद 200 मीटर तक घसीटा शव, बाद में प्रेमिका संग फरार हुआ कातिल

राजस्थान में सोने-चांदी के रेट में महा बढ़ोतरी, जानें अपने शहर के लेटेस्ट प्राइस

जयपुर रोड रेज: बीच सड़क युवती से अभद्रता, भाई पर जानलेवा हमला, CCTV वायरल फिर भी नहीं हुई गिरफ्तारी

Video: जैसलमेर में असंतुलित होकर पलटी श्रद्धालुओं से भरी कार, वृद्ध की हुई मौत

सीकर में पहली बारिश बनी आफत, पूरा मकान भरभराकर गिर पड़ा

पहली ही बारिश में डूबा SMS अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर बना तालाब! मरीजों में मची अफरा-तफरी

जोधपुर-जैसलमेर नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, 3 भाइयों की हुई मौत

झुंझुनूं में दिल दहला देने वाली वारदात! बेटे ने पहले पीटा, फिर ट्रैक्टर से कुचलकर पिता की हत्या

सोना-चांदी के दामों ने मारी लंबी छलांग, आसमान को छूने की ओर बढ़े भाव! जानें ताजा रेट

पेट्रोल-डीजल पर गहलोत का तीखा हमला, बोले- सरकार खुलकर बताए अपनी मजबूरी

PM मोदी ने राजस्थान में खोला विकास का पिटारा, मेट्रो, रिफाइनरी और 50 हजार सरकारी नौकरियों की दी सौगात

राजस्थान के तेज हवाओं के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

सोना-चांदी के दामों में जोरदार उछाल, रिकॉर्ड स्तर की ओर बढ़े भाव! जानें ताजा रेट

Photos: बारां में युवक ने किन्नर से रचाई शादी, मंदिर में लिए सात फेरे, चारों तरफ हो रही चर्चा

राजस्थान में मानसून ने पकड़ी रफ्तार! 31 जिलों में अतिभारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

Ajmer news: दो महिलाओं के संपत्ति हड़पने के चलते रचा अपहरण का खेल, कोर्ट ने दी रिमांड

PM मोदी के रिफाइनरी उद्घाटन पर डोटासरा का हमला, बोले- BJP सरकार की गलत नीति के कारण 80 हजार करोड़ रुपए लगे

TAGS:
Rajasthan Weather Update
monsoon 2026 update

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Monsoon Update: मानसून की पहली बारिश में भीगा जोधपुर, झुलसा देने वाली गर्मी से मिली राहत
Rajasthan Weather Update
2
Rajasthan news
3
Jhunjhunu News
4
jaipur news
5
Rajasthan Crime