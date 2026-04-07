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भर्ती में गलत श्रेणी दर्ज होने पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- समय सीमा के बाद संशोधन नहीं होगा

Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी संशोधन की मांग को खारिज कर दिया है.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Apr 07, 2026, 06:32 AM IST | Updated:Apr 07, 2026, 06:32 AM IST

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भर्ती में गलत श्रेणी दर्ज होने पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- समय सीमा के बाद संशोधन नहीं होगा

Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी संशोधन की मांग को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट जस्टिस डॉ नुपूर भाटी की बेंच ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही त्रुटियों का सुधार संभव है, इसके बाद किसी प्रकार का बदलाव स्वीकार्य नहीं होगा. याचिकाकर्ता मुन्‍नी देवी ने वर्ष 2024 में जारी भर्ती विज्ञापन के तहत आवेदन किया था.

उन्होंने विधवा श्रेणी में आवेदन किया, लेकिन गलती से उनकी श्रेणी जनरल विधवा की जगह ओबीसी विधवा दर्ज हो गई. याचिकाकर्ता का कहना था कि यह त्रुटि अनजाने में हुई और उन्होंने इसे सुधारने का प्रयास भी किया. याचिकाकर्ता ने परीक्षा में भाग लेकर 72.9512 अंक हासिल किए, जो जनरल विधवा श्रेणी के कटऑफ से अधिक थे. इसके बावजूद गलत श्रेणी दर्ज होने के कारण उन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी सही श्रेणी में शामिल करने और नियुक्ति देने की मांग की.

राज्य सरकार और चयन बोर्ड की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अभ्यर्थियों को आवेदन में सुधार के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए थे. आवेदन की अंतिम तिथि के बाद सात दिन का समय दिया गया था, वहीं परीक्षा के बाद भी एक अतिरिक्त मौका उपलब्ध कराया गया. इसके अलावा अक्टूबर 2025 में जारी प्रेस नोट के जरिए भी संशोधन का अवसर दिया गया, लेकिन याचिकाकर्ता ने इन मौकों का उपयोग नहीं किया.

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कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि एडमिट कार्ड में ही याचिकाकर्ता की श्रेणी ओबीसी विधवा दर्ज थी, जिससे यह स्पष्ट था कि उन्हें पहले से ही त्रुटि की जानकारी थी. इसके बावजूद समय रहते सुधार नहीं कराया गया, जो उनकी लापरवाही को दर्शाता है. कोर्ट ने कहा कि बड़ी भर्तियों में प्रक्रिया पूरी तरह तकनीकी और समयबद्ध होती है. ऐसे में निर्धारित अवधि के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार करने से प्रशासनिक कठिनाइयां बढ़ सकती हैं. इसी आधार पर कोर्ट ने याचिका को निरस्त कर दिया.

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