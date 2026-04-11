मेघराजसर तालाब की पाल पर अवैध पट्टों का मामला, हाईकोर्ट सख्त, अधिकारियों को जारी किया नोटिस

Meghrajsar Talab case: राजस्थान हाईकोर्ट ने फलोदी जिले की बाप तहसील में स्थित मेघराजसर तालाब की पाल पर कथित रूप से अवैध रूप से जारी किए गए पट्टों के मामले में गंभीर संज्ञान लिया है. खंडपीठ ने इस प्रकरण को प्रथम दृष्टया गंभीर मानते हुए जिला कलेक्टर फलोदी और नगर पालिका बाप के तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी (ईओ) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

हाईकोर्ट का सख्त रुख

न्यायाधीश डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी और न्यायाधीश संदीप शाह की खंडपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए तालाब की पाल पर जारी सभी पट्टों पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं. अदालत ने आगे किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से संबंधित अधिकारियों को रोक दिया है.

याचिका में लगाए गए आरोप

याचिकाकर्ता सीताराम की ओर से अधिवक्ता श्याम पालीवाल ने अदालत को बताया कि तत्कालीन ईओ और अन्य अधिकारियों ने मिलीभगत कर प्राचीन मेघराजसर तालाब की पाल की सरकारी भूमि पर अवैध रूप से पट्टे जारी कर दिए. सबसे गंभीर आरोप यह है कि 21 जनवरी 2026 को रात करीब 2 बजे तक आदेश जारी किए गए, जबकि उस समय संबंधित ईओ का एपीओ (अतिरिक्त प्रभार) होने के बावजूद यह कार्रवाई की गई. याचिका में कहा गया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के विपरीत थी.

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शहरों के संग अभियान का दुरुपयोग

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि पट्टे "शहरों के संग अभियान" के नाम पर जारी किए गए, जबकि यह अभियान पहले ही समाप्त हो चुका था. इसके अलावा अत्यंत कम शुल्क लेकर पट्टे जारी किए गए. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रिकॉर्ड शाखा का प्रभार एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सौंप दिया गया था, जिसने पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया.

अदालत के आदेश

हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए सभी पट्टों पर यथास्थिति बनाए रखने और किसी भी नए निर्माण या कार्रवाई से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने जिला कलेक्टर फलोदी और तत्कालीन ईओ को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई में सभी पक्षों को सुनने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा.

मेघराजसर तालाब बाप क्षेत्र का प्राचीन और महत्वपूर्ण जल स्रोत है. तालाब की पाल पर अतिक्रमण और अवैध पट्टे जारी करने से न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि तालाब की प्राकृतिक संरचना भी प्रभावित हो रही है. स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है और हाईकोर्ट से उम्मीद जताई है कि अवैध पट्टों को रद्द कर तालाब को संरक्षित किया जाएगा.

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