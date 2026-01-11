जोधपुर हाईकोर्ट में महिला सब इंस्पेक्टर और अधिवक्ता के बीच तीखी नोकझोंक, दो घंटे तक चला हंगामा

Jodhpur News: जोधपुर हाईकोर्ट परिसर में गाड़ी पार्किंग को लेकर वकील और महिला पुलिस अधिकारी के बीच विवाद का मामला सामने आया है. शुक्रवार को पुराने हाईकोर्ट परिसर में यह घटना हुई, जिसमें सब इंस्पेक्टर ने अपनी गाड़ी को तोड़फोड़ का आरोप लगाया, जबकि वकीलों का कहना है कि पुलिस अधिकारी ने गाड़ी बीच सड़क पर छोड़कर ट्रैफिक जाम कर दिया. उच्चाधिकारियों के हस्तक्षेप से मामला शांत हो गया, लेकिन करीब दो घंटे तक हंगामा जारी रहा.

जोधपुर हेरिटेज हाईकोर्ट परिसर में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने की सब इंस्पेक्टर सुलोचना पेशी के लिए अपनी कार लेकर पहुंचीं. उसी समय एक अधिवक्ता भी अपनी गाड़ी लेकर पीछे से आ रहे थे. कोर्ट परिसर में भीड़ अधिक होने से पार्किंग की जगह नहीं मिल रही थी. इसी दौरान दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. वकील ने अपनी गाड़ी बीच सड़क पर रोक दी, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर ने अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर पेशी के लिए चली गईं.

इसके बाद विवाद और बढ़ गया. कुछ देर बाद अन्य वकील भी एकत्र हो गए और विरोध शुरू कर माफी की मांग करने लगे. स्थिति बिगड़ने पर एडीसीपी सुनील पंवार मौके पर पहुंचे. उन्होंने बंद कमरे में दोनों पक्षों से बातचीत की और मामले को सुलझाया. इसके बाद वकील शांत हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सब इंस्पेक्टर सुलोचना ने बताया कि पार्किंग में जगह नहीं थी. अधिवक्ता ने उन्हें आगे ले जाने को कहा, लेकिन वहां भी जगह नहीं मिली. उन्होंने जवाब दिया कि "आपको यहां गाड़ी डालने कहा किसने था?" इसके बाद वकील अपनी गाड़ी रोककर बैठ गए. उनकी गाड़ी बैक नहीं हो सकती थी, लेकिन कोई समझ नहीं रहा था. आधे घंटे तक गतिरोध बना रहा. बाद में ऑटो वालों ने आगे-पीछे करके जगह बनाई, तो उन्होंने गाड़ी आगे लेकर घुमाई. लेकिन वकील ने फिर गाड़ी आगे लाकर रोक दी. बार-बार कहने के बावजूद नहीं माने. अंत में उन्होंने गाड़ी खड़ी कर पेशी पर चली गईं. सुलोचना का आरोप है कि उनकी गाड़ी को वकीलों ने तोड़फोड़ की है.

अधिवक्ताओं का कहना है कि महिला पुलिस अधिकारी ने गाड़ी बीच सड़क पर खड़ी कर दी, जिससे कोर्ट परिसर में ट्रैफिक जाम हो गया. इससे अन्य वाहनों को परेशानी हुई. वे माफी की मांग पर अड़े थे, क्योंकि इससे न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहा था.]

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-