ट्रांसजेंडर आरक्षण पर तीखी टिप्पणियों को हटाया, हाईकोर्ट ने बदला अपना पुराना फैसला

Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर (किन्नर) आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में अपने पूर्व निर्णय में संशोधन करते हुए थर्ड जेंडर संशोधन विधेयक पर की गई तीखी संवैधानिक टिप्पणियों को हटा दिया है. जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने गुरुवार को पारित आदेश में 30 मार्च 2026 के फैसले के उपसंहार (कन्क्लूजन) को संशोधित कर उसकी भाषा को केवल तटस्थ और तथ्यात्मक विवरण तक सीमित कर दिया.

हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मूल निर्णय की भावना में कोई बदलाव नहीं किया गया है और ट्रांसजेंडर्स को सरकारी नौकरियों में 3 प्रतिशत अतिरिक्त अंक भार देने का निर्देश यथावत रहेगा. दरअसल, 30 मार्च के फैसले के अंत में जोड़ा गया उपसंहार विवाद का कारण बना था, जिसमें संसद द्वारा पारित ‘ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026’ पर कड़ी टिप्पणी की गई थी. इस संबंध में दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान यह मांग की गई थी कि उपसंहार को आदेश का हिस्सा न माना जाए और इसे नजीर के रूप में उपयोग नहीं किया जाए. हालांकि, कोर्ट ने इस मांग को खारिज करते हुए कहा कि उपसंहार फैसले का अभिन्न अंग है और भविष्य में इसे नजीर के रूप में मान्यता प्राप्त रहेगी.

खंडपीठ ने माना कि उपसंहार के पैरा 3, 4 और 5 में कुछ ऐसे अंश शामिल हो गए थे, जो न तो आवश्यक थे और न ही जानबूझकर जोड़े गए थे. इन अंशों में संशोधन विधेयक को संवैधानिक मूल्यों के विपरीत बताते हुए चिंता जताई गई थी कि व्यक्ति की लैंगिक पहचान का अधिकार प्रशासनिक प्रक्रिया पर निर्भर हो सकता है.

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अब इन अनुच्छेदों को हटाकर उनकी जगह एक संतुलित और तटस्थ वाक्य जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि 30 मार्च 2026 को लागू कानूनी स्थिति के अनुसार ही मुख्य फैसले के निर्देश प्रभावी रहेंगे. कोर्ट ने राज्य सरकार को भी आगाह किया कि नई आरक्षण नीति उसी कानूनी परिप्रेक्ष्य में तैयार की जाए. साथ ही, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि 30 मार्च का मूल आदेश आधिकारिक वेबसाइट से हटाकर संशोधित आदेश अपलोड किया जाए, जबकि पुराना रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा.\

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