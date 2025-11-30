Zee Rajasthan
Jodpur Crime News: स्टोर रूम में अकेले बुलाता... करता गंदा काम, छात्रा से दरिंदगी करने वाले केंद्रीय विद्यालय के पूर्व शिक्षक पर हाईकोर्ट का कड़ा प्रहार

Rajasthan New: राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने केंद्रीय विद्यालय के पूर्व शिक्षक पर यौन दुर्व्यवहार के आरोपों को गंभीर मानते हुए उनकी बर्खास्तगी को वैध ठहराया. अदालत ने आचरण को शिक्षक पद की गरिमा के विरुद्ध बताया, सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया.

Published: Nov 30, 2025, 06:08 AM IST

Jodpur Crime News: स्टोर रूम में अकेले बुलाता... करता गंदा काम, छात्रा से दरिंदगी करने वाले केंद्रीय विद्यालय के पूर्व शिक्षक पर हाईकोर्ट का कड़ा प्रहार

Jodpur Crime News: राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने केंद्रीय विद्यालय के पूर्व शिक्षक पर लगे यौन दुर्व्यवहार के आरोपों को गंभीर बताते हुए उनकी सेवा समाप्ति के आदेश को वैध ठहराया है. अदालत ने शिक्षक के आचरण को पद की गरिमा के विपरीत करार दिया और कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई आवश्यक है. इस फैसले ने शिक्षा व्यवस्था में नैतिकता और बाल सुरक्षा के मुद्दे को फिर से उजागर किया है. कोर्ट ने भारतीय संस्कृति का हवाला देते हुए महिलाओं और बालिकाओं के सम्मान पर जोर दिया. यह निर्णय रिपोर्टेबल है और भविष्य के मामलों के लिए मिसाल बनेगा.

मामले का पृष्ठभूमि और शिकायत

फरवरी 2015 में गुजरात के केंद्रीय विद्यालय नंबर-3, गांधीनगर कैंट में कार्यरत टीजीटी शिक्षक पर कक्षा 6 की एक छात्रा ने यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया. छात्रा के अनुसार, शिक्षक लंबे समय से उसके साथ अनुचित स्पर्श करते थे और उसे स्टोर रूम में अकेले बुलाकर अशोभनीय व्यवहार करते थे. शिकायत मिलते ही विद्यालय प्रशासन ने तुरंत जांच समिति गठित की.

11 फरवरी 2015 को समिति की रिपोर्ट में आरोप प्रथम दृष्ट्या सही पाए गए. इसके बाद 12 फरवरी 2015 को शिक्षक को निलंबित कर दिया गया. क्षेत्रीय कार्यालय की समरी जांच समिति ने 18 मार्च 2015 को अपनी रिपोर्ट में शिक्षक के आचरण को अनैतिक और यौन प्रकृति का बताया. इसी आधार पर 16 अक्टूबर 2015 को केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) ने उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया.

विभागीय और न्यायिक प्रक्रिया

बर्खास्तगी के खिलाफ शिक्षक ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में चुनौती दी, लेकिन 28 अगस्त 2024 को अधिकरण ने विभागीय निर्णय को बरकरार रखा. इसके बाद शिक्षक ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जहां उन्होंने दावा किया कि उन्हें एक सहकर्मी शिक्षिका से व्यक्तिगत विवाद के कारण फंसाया गया. जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस रवि चिरानिया की खंडपीठ ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया. कोर्ट ने इसे बाद में गढ़ा गया बचाव बताया. अदालत ने छात्रा के बयान को स्वाभाविक और विश्वसनीय माना, जिसमें किसी दबाव की संभावना नहीं थी. आठ अन्य छात्रों की गवाही ने भी आरोपों की पुष्टि की. कोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न के मामलों में पीड़िता का अकेला बयान पर्याप्त होता है, और यहां विस्तृत जांच मौजूद है.

अदालत की टिप्पणियां और सांस्कृतिक संदर्भ

खंडपीठ ने फैसले की शुरुआत संस्कृत श्लोक 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' से की. अदालत ने कहा कि भारतीय संस्कृति में स्त्रियों और बालिकाओं का सम्मान सर्वोच्च है. शिक्षक का अनुचित आचरण न केवल अनुशासनहीनता है, बल्कि समाज और शिक्षा व्यवस्था के लिए कलंक है. कोर्ट ने टिप्पणी की कि बालिकाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता न देने वाला समाज नैतिक पतन की ओर जाता है. ऐसे आचरण को दंडनीय अपराध बताते हुए अदालत ने कहा कि यह सामाजिक मूल्यों पर प्रहार है. जांच प्रक्रिया को संवैधानिक बताते हुए कोर्ट ने कहा कि शिक्षक को प्राकृतिक न्याय के सभी अवसर दिए गए.

फैसले का प्रभाव और निर्देश

हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी को उपयुक्त दंड बताया, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में ऐसे आचरण के लिए सख्ती जरूरी है. अदालत ने निर्देश दिया कि भविष्य में नाबालिग पीड़िताओं की पहचान किसी दस्तावेज में उजागर न की जाए.

फैसले का प्रभाव और निर्देश

हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी को उपयुक्त दंड बताया, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में ऐसे आचरण के लिए सख्ती जरूरी है. अदालत ने निर्देश दिया कि भविष्य में नाबालिग पीड़िताओं की पहचान किसी दस्तावेज में उजागर न की जाए.


