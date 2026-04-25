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पुलिस अधिकारी का गिरफ्तारी वारंट तामिल नही होने पर हाईकोर्ट नाराज,जोधपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक को किया तलब

जोधपुर. पुलिस अधिकारी के गिरफ्तारी वारंट को तामिल न करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है. कोर्ट ने इस मामले में जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IG) को तलब किया है.

Edited byAnsh RajReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Apr 25, 2026, 11:07 AM|Updated: Apr 25, 2026, 11:07 AM
पुलिस अधिकारी का गिरफ्तारी वारंट तामिल नही होने पर हाईकोर्ट नाराज,जोधपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक को किया तलब
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Rajasthan High Court : जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट के लंबे समय तक लागू नहीं होने पर कड़ा रुख अपनाते हुए गंभीर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने इस मामले को बेहद चिंताजनक बताते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति करार दिया है.

याचिकाकर्ता गुणवंत लाल नागदा की ओर से पेश याचिका में तथ्य सामने आया कि कमलसिंह उप निरीक्षक के बयान ट्रायल कोर्ट में चल रहे थे लेकिन एक सुनवाई पर पूरे नही होने पर उनको 10.06.2025 को उपस्थित होने के लिए पाबंद किया गया था लेकिन उसके बाद आज तक उपस्थिति नही हुए.

कोर्ट ने कहा कि संबंधित जांच अधिकारी, सब-इंस्पेक्टर कमल सिंह, जो कि गवाह के रूप में पेश हुए थे, उनका बयान अधूरा रह गया और बाद में वे बार-बार अदालत में अनुपस्थित रहे. इसके चलते ट्रायल कोर्ट को कई बार उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने पड़े, लेकिन इन वारंट्स का क्रियान्वयन नहीं हो सका.

कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह अत्यंत गंभीर स्थिति है जब एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ जारी वारंट ही लागू नहीं हो पा रहा है. इस पर कोर्ट ने जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को तुरंत सूचित करने और उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

साथ ही हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को नया गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है और आईजी को निर्देशित किया है कि वे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को नियुक्त कर संबंधित अधिकारी को अगली सुनवाई से पहले गिरफ्तार कर निचली अदालत में पेश करें. कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की लापरवाही अन्य मामलों में भी देखी गई है और पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है. मामले की अगली सुनवाई 28 मई 2026 को निर्धारित की गई है, जिसमें आईजी को स्वयं उपस्थित होकर जवाब देना होगा.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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