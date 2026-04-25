/बार काउंसिल के चार मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान, मतदान को दौरान गड़बड़ियों को लेकर हाई पॉवर्ड कमेटी सख्त

Jodhpur News: जोधपुर राजस्थान बार काउंसिल चुनाव में 22 अप्रैल को चार मतदान केंद्रों पर हुई अव्यवस्था के बाद हाई-पावर्ड इलेक्शन कमेटी ने सख्त रुख अपनाया है. कमेटी ने जहां इन घटनाओं की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं, वहीं प्रभावित बूथों पर दोबारा मतदान कराने का निर्णय भी लिया गया है. कमेटी की शुक्रवार को आयोजित बैठक में बार सदस्यों से प्राप्त शिकायतों पर चर्चा की गई.

बैठक में यह माना गया कि जिन हालातों में इन चार बूथों पर चुनाव रद्द करना पड़ा, वे गंभीर हैं और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्वों के खिलाफ कार्रवाई आवश्यक है. कमेटी ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) दो दिन के भीतर अपनी लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

इसके बाद रिटर्निंग अधिकारी सभी रिपोर्ट्स को संकलित कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसमें बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर, वीडियो रिकॉर्डिंग सहित अन्य चुनाव सामग्री शामिल होगी. जांच को आगे बढ़ाने के लिए कमेटी ने 28 अप्रैल को जयपुर और 30 अप्रैल को जोधपुर में बैठकें तय की हैं. इन बैठकों में रिटर्निंग अधिकारी, एआरओ और संबंधित उम्मीदवारों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पारदर्शी तरीके से मामले की सुनवाई हो सके.

सबसे अहम निर्णय के तहत जयपुर हाईकोर्ट, जयपुर सिविल कोर्ट, जोधपुर जिला अदालत और श्रीगंगानगर के रायसिंहनगर स्थित चारों मतदान केंद्रों पर 4 मई 2026 को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पुनर्मतदान कराया जाएगा. मतदान केंद्रों की संख्या और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी अगली बैठक में जारी की जाएगी. इस कार्रवाई को चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. कमेटी के इस फैसले से स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बैठक में ये रहे उपस्थित

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में चेयरपर्सन जस्टिस जे.आर. मिढा के साथ सदस्य जस्टिस सत्येन वैद्य, जे.के. शर्मा, ऑब्जर्वर रिटायर्ड जस्टिस मनोज कुमार गर्ग, रिटर्निंग ऑफिसर डॉ. सचिन आचार्य, सचिव मधुर भूटानी और अतिरिक्त सचिव ऋतिक सेजवाल मौजूद रहे.

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