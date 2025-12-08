जोधपुर की सड़कों पर 70 मिनट तक Fast & Furious, 10 जगह की नाकाबंदी तोड़कर 8 वाहनों को लपेटा, 100 की स्पीड से दौड़ा रहे थे CAR

Jodhpur News: रविवार देर शाम मण्डोर और आसपास के इलाकों में बिना नंबर और लोहे का बट्टा लगी बोलेरो पिकअप ने जमकर उत्पात मचाया. पुलिस द्वारा रोकने का संकेत मिलते ही चालक पिकअप को करीब 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से भगा ले गया. तीन बदमाशों ने 10 जगह नाकाबंदी तोड़ी और पुलिस की चेतक सहित 8-9 वाहनों को टक्कर मारी. इतना ही नहीं, रोकने की कोशिश करने वालों पर चलती गाड़ी से पत्थर भी फेंके गए.

70 मिनट तक चलता रहा पीछा

शाम 5.10 बजे सुरपुरा बांध चौराहे से शुरू हुई यह रफ्तार भरी भाग-दौड़ नौ मील, ओसियां फांटा, दईजर ग्रामीण पुलिस लाइन, बेरी गंगा, आठ मील रेलवे फाटक होते हुए कई रास्तों से घूमकर फिर रिंग रोड और माणकलाव तक जा पहुंची. पीछा कर रही चेतक-4 को भी बदमाशों ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गई. कई बार यू-टर्न लेकर बदमाश पुलिस को छकाते रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ट्रैक्टर ट्रॉली लगाई, फिर भी नहीं रुके

आंगणवा क्षेत्र में पुलिस ने रास्ता रोकने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली लगा दी, लेकिन बदमाश पत्थर फेंकते हुए डिवाइडर फांदकर सुंदरसिंह भंडारी आवासीय योजना की तरफ निकल गए. कई जगह बैरियर तोड़ते हुए उन्होंने नाका-4 के पास भी टक्कर मारी.

स्टेडियम के चार चक्कर लगाकर फैलाई दहशत

नाका-4 से पिकअप थाने के सामने वाले स्टेडियम क्षेत्र में पहुंची, जहां बदमाशों ने चार तेज रफ्तार चक्कर लगाए. इसके बाद वे हंसलाव की पाल होते हुए फूलबाग पहुंचे, जहां एक कार को टक्कर मारकर पिकअप रुक गई.

तीनों आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद

भागने का प्रयास कर रहे तीनों युवकों – धीरेन्द्रसिंह (22), राजूराम (19) और चौथाराम उर्फ सवाई (25) – को थाना प्रभारी किशनलाल बिश्नोई की टीम ने दबोच लिया. पिकअप से केबल कटर, कुल्हाड़ी और तीन लगिए बरामद हुईं. पुलिस को संदेह है कि आरोपी बैटरी या केबल चोरी में शामिल हो सकते हैं.

पीछे खड़ा युवक रास्तेभर फेंकता रहा पत्थर

पिकअप के पीछे खड़ा बदमाश लगातार पुलिस व राहगीरों पर पत्थर फेंकता रहा और जवाबी कार्रवाई में वह घायल भी हो गया. गनीमत रही कि पूरे घटनाक्रम में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Chittorgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!