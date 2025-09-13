Jaisalmer News: जैसलमेर में पंडितों का महाकुंभ, 150 से अधिक विद्वान ज्योतिष होंगे शामिल

Zee Rajasthan
Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 13, 2025, 11:17 AM IST | Updated: Sep 13, 2025, 11:17 AM IST

Jaisalmer News: स्वर्ण नगरी जैसलमेर 4 से 6 अक्टूबर 2025 तक भव्य "ज्योतिष महाकुंभ एवं अध्यात्म सम्मान समारोह-2025" की मेजबानी करेगा. इस ऐतिहासिक आयोजन में देशभर से 150 से अधिक ज्योतिषाचार्य, शास्त्री और आध्यात्मिक विद्वान शिरकत करेंगे. कार्यक्रम का आयोजन सीता ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र, जोधपुर और श्री कृष्णा ज्योतिष शोध संस्थान, जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है. आयोजन स्थल जैन उत्कर्ष भवन, जैसलमेर रहेगा.

स्वामी सौरभ राघवेंद्र आचार्य

मुख्य वक्ता स्वामी सौरभ राघवेंद्र आचार्य महाराज ने बताया कि इस तीन दिवसीय महाकुंभ में विद्वान वैदिक ज्योतिष, लाल किताब, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो कार्ड रीडिंग, तंत्र-मंत्र-यंत्र विद्या, वास्तु शास्त्र, प्रश्न कुंडली और अंक ज्योतिष जैसे विषयों पर व्याख्यान देंगे. साथ ही प्रश्नोत्तर सत्र, विचार गोष्ठियां और शोध-प्रस्तुतियां भी होंगी.

विशेष सम्मान समारोह भी आयोजित

आयोजकों के अनुसार, इस दौरान एक विशेष सम्मान समारोह भी आयोजित होगा, जिसमें ज्योतिष, वास्तु और अध्यात्म क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विद्वानों को संस्था का प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया जाएगा. इस आयोजन के पोस्टर का विमोचन जैसलमेर में किया गया. इस मौके पर स्वामी सौरभ राघवेंद्र आचार्य, पंडित एसके जोशी, पंडित भरत लाल शास्त्री, सुधा शर्मा (जयपुर), डॉ. मोनिका आर. करल (जोधपुर), पंडित अजय व्यास (उज्जैन), बालकृष्ण पुरोहित सहित कई ज्योतिषाचार्य उपस्थित रहे.

जोरों पर हैं कार्यक्रम को लेकर तैयारियां

कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. आयोजकों का कहना है कि यह महाकुंभ न केवल ज्योतिष और अध्यात्म के प्रचार-प्रसार का माध्यम बनेगा बल्कि नवाचार और शोध के लिए प्रेरणादायक मंच साबित होगा. इसके साथ ही इसमें पड़ोसी देशों की परिस्थितियों और वर्तमान हालातों पर भी चर्चा की जाएगी.


