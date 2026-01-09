Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जोधपुर दौरा, मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम और सुरक्षा इंतजाम

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 9 और 10 जनवरी 2026 को जोधपुर के दौरे पर रहेंगे. आज 9 जनवरी की रात 10:25 बजे वे जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे और रात 10:40 बजे बीएसएफ कैंप के ऑफिसर्स मेस में रात्रि विश्राम करेंगे.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Jan 09, 2026, 09:53 AM IST | Updated: Jan 09, 2026, 09:53 AM IST

Trending Photos

राजस्थान के 65 लाख किसानों की इस महीने होने वाली है बल्ले-बल्ले, सीएम किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त पर आ गया ताजा अपडेट!
7 Photos
CM Kisan Samman Nidhi Yojana

राजस्थान के 65 लाख किसानों की इस महीने होने वाली है बल्ले-बल्ले, सीएम किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त पर आ गया ताजा अपडेट!

जयपुर में ‘अपनी सेना को जानें’ प्रदर्शनी का शुभारंभ, CM भजनलाल शर्मा ने किया उद्घाटन, शहीद परिवारों को सम्मान
9 Photos
Rajasthan News

जयपुर में ‘अपनी सेना को जानें’ प्रदर्शनी का शुभारंभ, CM भजनलाल शर्मा ने किया उद्घाटन, शहीद परिवारों को सम्मान

घने कोहरे ने धीमी की राजस्थान की रफ्तार, डीग में बारिश के बाद बढ़ी ठिठुरन, 19 जिलों में अलर्ट जारी, पढ़ें वेदर अपडेट
8 Photos
Rajasthan weather update

घने कोहरे ने धीमी की राजस्थान की रफ्तार, डीग में बारिश के बाद बढ़ी ठिठुरन, 19 जिलों में अलर्ट जारी, पढ़ें वेदर अपडेट

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं मंगोड़ी की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Mangodi Ki Sabzi

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं मंगोड़ी की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जोधपुर दौरा, मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम और सुरक्षा इंतजाम

Jodhpur News: जोधपुर. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 9 और 10 जनवरी को जोधपुर के दौरे पर रहेंगे. उनके इस वीवीआईपी दौरे को लेकर शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. प्रशासनिक अमला हाई अलर्ट पर है और सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से तैयारियों में जुटे हैं.

आज रात जोधपुर पहुंचेंगे गृह मंत्री

निर्धारित शेड्यूल के अनुसार, अमित शाह आज 9 जनवरी की रात 10:25 बजे जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचेंगे. इसके बाद रात 10:40 बजे वे बीएसएफ कैंप स्थित ऑफिसर्स मेस पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कल का पूरा कार्यक्रम

10 जनवरी को सुबह 11:25 बजे गृह मंत्री बीएसएफ कैंप से रवाना होंगे और सीधे पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान पहुंचेंगे. यहां सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में वे शिरकत करेंगे. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद दोपहर 1:15 बजे वे वापस बीएसएफ कैंप लौटेंगे, जहां 1:15 से 2:00 बजे तक उनका कार्यक्रम आरक्षित रहेगा. अंत में दोपहर 2:15 बजे जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचकर 2:20 बजे जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे.

सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त

गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए शहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की गई है. वीवीआईपी रूट पर लोहे के बैरिकेड लगाए जा रहे हैं. ट्रैफिक और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की विशेष तैनाती की गई है. दिल्ली से आई केंद्रीय एजेंसियों की टीमें एयरपोर्ट, डिफेंस क्षेत्र, सर्किट हाउस, माहेश्वरी भवन सहित महत्वपूर्ण स्थलों की गहन जांच कर रही हैं. प्रमुख सड़कों और कार्यक्रम स्थलों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.

प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद

जिला प्रशासन, नगर निगम, चिकित्सा विभाग और आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारी पूरी तरह अलर्ट पर हैं. कार्यक्रम स्थलों के आसपास साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और पेयजल की समुचित व्यवस्था की गई है. एंबुलेंस, दमकल वाहन और मेडिकल टीमें स्टैंडबाय मोड में रखी गई हैं.

किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में रहकर तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और विभागों को आपसी तालमेल के सख्त निर्देश दिए गए हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news