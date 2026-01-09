केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जोधपुर दौरा, मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम और सुरक्षा इंतजाम

Jodhpur News: जोधपुर. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 9 और 10 जनवरी को जोधपुर के दौरे पर रहेंगे. उनके इस वीवीआईपी दौरे को लेकर शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. प्रशासनिक अमला हाई अलर्ट पर है और सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से तैयारियों में जुटे हैं.

आज रात जोधपुर पहुंचेंगे गृह मंत्री

निर्धारित शेड्यूल के अनुसार, अमित शाह आज 9 जनवरी की रात 10:25 बजे जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचेंगे. इसके बाद रात 10:40 बजे वे बीएसएफ कैंप स्थित ऑफिसर्स मेस पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे.

कल का पूरा कार्यक्रम

10 जनवरी को सुबह 11:25 बजे गृह मंत्री बीएसएफ कैंप से रवाना होंगे और सीधे पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान पहुंचेंगे. यहां सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में वे शिरकत करेंगे. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद दोपहर 1:15 बजे वे वापस बीएसएफ कैंप लौटेंगे, जहां 1:15 से 2:00 बजे तक उनका कार्यक्रम आरक्षित रहेगा. अंत में दोपहर 2:15 बजे जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचकर 2:20 बजे जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे.

सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त

गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए शहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की गई है. वीवीआईपी रूट पर लोहे के बैरिकेड लगाए जा रहे हैं. ट्रैफिक और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की विशेष तैनाती की गई है. दिल्ली से आई केंद्रीय एजेंसियों की टीमें एयरपोर्ट, डिफेंस क्षेत्र, सर्किट हाउस, माहेश्वरी भवन सहित महत्वपूर्ण स्थलों की गहन जांच कर रही हैं. प्रमुख सड़कों और कार्यक्रम स्थलों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.

प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद

जिला प्रशासन, नगर निगम, चिकित्सा विभाग और आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारी पूरी तरह अलर्ट पर हैं. कार्यक्रम स्थलों के आसपास साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और पेयजल की समुचित व्यवस्था की गई है. एंबुलेंस, दमकल वाहन और मेडिकल टीमें स्टैंडबाय मोड में रखी गई हैं.

किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में रहकर तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और विभागों को आपसी तालमेल के सख्त निर्देश दिए गए हैं.

