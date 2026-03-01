Zee Rajasthan
जोधपुर के होटल सोनम प्लेस में भीषण आग लगने से हड़कंप, 6 लोगों के फंसे होने की आशंका

Jodhpur Hotel Fire: जोधपुर. शहर के रातानाड क्षेत्र में पांच बत्ती स्थित होटल सोनम प्लेस में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी तेज फैली कि होटल पूरी तरह लपटों में घिर गया.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 01, 2026, 09:55 AM IST | Updated:Mar 01, 2026, 09:55 AM IST

जोधपुर के होटल सोनम प्लेस में भीषण आग लगने से हड़कंप, 6 लोगों के फंसे होने की आशंका

Hotel Sonam Place Fire: जोधपुर शहर के रातानाड क्षेत्र में स्थित होटल सोनम प्लेस में अज्ञात कारणों से रात में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. आग ने तेजी से पूरे होटल को अपनी चपेट में ले लिया और लपटें काफी ऊंची उठने लगीं. सूत्रों के अनुसार, होटल के अंदर करीब 6 लोग फंसे होने की आशंका है, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

आग का कारण अज्ञात, फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला
आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित किया गया. फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का अभियान चला रही हैं. आग इतनी भयंकर रूप धारण कर चुकी है कि दूर-दूर तक धुआं और लपटें दिखाई दे रही हैं. प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट या किसी विद्युत खराबी को कारण माना जा रहा है, लेकिन अभी तक आधिकारिक कारण सामने नहीं आया है.

मौके पर जमा हुई भारी भीड़, राहत कार्य जारी
घटना की खबर फैलते ही आसपास के लोग और राहगीर बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की और राहत कार्य में सहयोग कर रही है. फायर ब्रिगेड टीम होटल के अंदर फंसे लोगों को निकालने और आग पर काबू पाने में जुटी हुई है. अभी तक किसी की मौत या गंभीर चोट की खबर नहीं है, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है.

प्रशासन ने लिया संज्ञान, जांच शुरू
जोधपुर पुलिस और फायर विभाग की उच्चाधिकारी टीम मौके पर पहुंच चुकी है. आग पर जल्द काबू पाने के प्रयास जारी हैं. प्रशासन ने आसपास के इलाकों में सतर्कता बरतने की अपील की है. यह घटना शहर में आग लगने की बढ़ती घटनाओं को लेकर चिंता बढ़ा रही है. आगे की जांच से आग का सटीक कारण और नुकसान का आकलन किया जाएगा. लोग इलाके से दूर रहें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें.

