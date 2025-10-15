Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जोधपुर में ऐसे मनाई जाती है दिवाली, लगता है जमीं पर उतर आए हों आसमानी सितारे!

Jodhpur Diwali: दिवाली की शाम को जोधपुर के घरों में विशेष लक्ष्मी पूजन होता है. लोग अपने घरों के मुख्य द्वार पर रंगोली और छोटे-छोटे दीये जलाकर मां लक्ष्मी का स्वागत करते हैं. माना जाता है कि नीले शहर की हर गली में जब दीपक जलता है, तो उसकी लौ में आस्था, विश्वास और समृद्धि की चमक झलकती है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 15, 2025, 01:03 PM IST | Updated: Oct 15, 2025, 01:03 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में दिवाली शॉपिंग के लिए बेस्ट जगहें, बजट होगा कम, शानदार होगा आइटम
6 Photos
diwa

राजस्थान में दिवाली शॉपिंग के लिए बेस्ट जगहें, बजट होगा कम, शानदार होगा आइटम

राजस्थान में शुरू हुई गुलाबी ठंड, अक्टूबर के अंत तक बदलेगा मौसम!
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में शुरू हुई गुलाबी ठंड, अक्टूबर के अंत तक बदलेगा मौसम!

दीवाली पर खरीदें राजस्थान की थेवा कला के गहने, जो कम कीमत में देंगे खूबसूरत और रॉयल लुक!
8 Photos
Rajasthan trending

दीवाली पर खरीदें राजस्थान की थेवा कला के गहने, जो कम कीमत में देंगे खूबसूरत और रॉयल लुक!

5 मिनट में सीखें राजस्थानी मसाला टिक्कड़ की देसी रेसिपी, स्वाद ऐसा कि दाल-बाटी को भी पीछे छोड़ दे!
7 Photos
Rajasthan famous Food

5 मिनट में सीखें राजस्थानी मसाला टिक्कड़ की देसी रेसिपी, स्वाद ऐसा कि दाल-बाटी को भी पीछे छोड़ दे!

जोधपुर में ऐसे मनाई जाती है दिवाली, लगता है जमीं पर उतर आए हों आसमानी सितारे!

Jodhpur News: जोधपुर शहर अपनी नीली गलियों, ऊंचे किलों और शाही परंपराओं के लिए दुनिया भर में मशहूर है लेकिन जब दिवाली आती है, तो यह नीला शहर सुनहरी रोशनी में नहा उठता है. दिवाली के दिनों में जोधपुर की गलियां, हवेलियां और बाजार इस तरह सजते हैं कि लगता है जैसे पूरा शहर सोने की चमक से ढक गया हो. आइए जानते हैं कि जोधपुर का नीला शहर दिवाली कैसे मनाता है और इस त्यौहार की रौनक यहां कितनी खास होती है.

लगता सितारे जमीन पर उतर आए हों
दिवाली की तैयारियां जोधपुर में कई दिन पहले से शुरू हो जाती हैं. लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, दीवारों पर चूना-पुताई होती है और घरों को रंग-बिरंगे 'मांडना डिजाइनों से सजाया जाता है. पुराने जोधपुर की संकरी नीली गलियां जब दीयों से जगमगाने लगती हैं, तो उनका नजारा देखने लायक होता है. खासकर नवचौकिया, घण्टाघर और महामंदिर इलाके में दिवाली की रात को ऐसा लगता है जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों.

दुकानदार अपने स्टॉल्स को रोशनी और फूलों से सजाते
शहर के प्रमुख बाजारों सर्दार मार्केट, घण्टाघर बाजार और नई सड़क में दिवाली से पहले जबरदस्त रौनक रहती है. यहां लोगों की भीड़ मिठाइयां, कपड़े, दीये, पटाखे और सजावटी सामान खरीदने में व्यस्त रहती है. मक्खनिया लस्सी, मावा कचौरी और घेवर जैसे पारंपरिक व्यंजन दिवाली की मिठास को और बढ़ा देते हैं. दुकानदार अपने स्टॉल्स को रोशनी और फूलों से सजाते हैं, और हर दुकान पर शुभ लाभ और लक्ष्मी गणेश की झिलमिलाती तस्वीरें देखने को मिलती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आस्था, विश्वास और समृद्धि की चमक झलकती
दिवाली की शाम को जोधपुर के घरों में विशेष लक्ष्मी पूजन होता है. लोग अपने घरों के मुख्य द्वार पर रंगोली और छोटे-छोटे दीये जलाकर मां लक्ष्मी का स्वागत करते हैं. माना जाता है कि नीले शहर की हर गली में जब दीपक जलता है, तो उसकी लौ में आस्था, विश्वास और समृद्धि की चमक झलकती है.

उम्मैद भवन पैलेस रोशनी से जगमगाते
जोधपुर के शाही परिवार की दिवाली भी बेहद खास होती है. मेहरानगढ़ किला और उम्मैद भवन पैलेस रोशनी से जगमगाते हैं. यहां पारंपरिक पूजा के साथ आतिशबाजी का शानदार नजारा देखने को मिलता है. पर्यटक और स्थानीय लोग इस दृश्य को देखने के लिए दूर-दूर से आते हैं.


दिवाली की रात जब जोधपुर का नीला रंग सुनहरी रोशनी में बदल जाता है, तो यह नज़ारा किसी सपने से कम नहीं लगता. यह त्योहार जोधपुर के लोगों के लिए सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक उत्सव है जो प्रेम, मिलन और समृद्धि का प्रतीक बन चुका है. नीले शहर की यह चमक सच में दिवाली की असली रौनक को बयान करती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jodhpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news