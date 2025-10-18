दिवाली से पहले जोधपुर में हैवानियत! ससुर और पति ने मिलकर की बहू से मारपीट, Video वायरल

Jodhpur News: राजस्थान में दिवाली के त्योहार से पहले जोधपुर से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक महिला के साथ उसके ससुर और पति ने मिलकर बेरहमी से मारपीट की. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
मामला जोधपुर जिले के नंदवान गांव का बताया जा रहा है. वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि महिला के साथ ससुर और पति मारपीट कर रहे हैं और आसपास के लोग तमाशबीन बने हुए हैं. महिला की चीख-पुकार सुनने के बावजूद किसी ने बीच-बचाव नहीं किया. वीडियो सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया और इसकी सूचना पुलिस तक पहुंची.
घटना की जानकारी मिलते ही विवेक विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी ससुर और पति दोनों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने थाने में आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके आधार पर आरोपियों को शांति भंग के तहत हिरासत में लिया गया है.
थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की पूरी जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि मारपीट का कारण क्या था. वीडियो की फॉरेंसिक जांच भी कराई जाएगी ताकि घटना की सटीक समय-सीमा और स्थान की पुष्टि की जा सके.
घटना सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. वहीं, महिला को सुरक्षा प्रदान की गई है और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी पीड़िता से संपर्क कर सहायता का आश्वासन दिया है.
महिला सुरक्षा पर सवाल
फिलहाल पुलिस ने बताया कि प्राथमिक कार्रवाई के तहत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा, और आगे की कार्रवाई वीडियो और गवाहों के आधार पर की जाएगी. दीपावली जैसे शुभ पर्व से पहले आई इस घटना ने एक बार फिर समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. ZEE Rajasthan इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.
