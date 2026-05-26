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आईआईटी जोधपुर ने विकसित किए भविष्य के वंडर मटेरियल्स, बिना बिजली चमकेगी सड़कें

IIT Jodhpur: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) जोधपुर के वैज्ञानिकों ने परमाणु स्तर पर अत्याधुनिक वंडर मटेरियल्स विकसित किए हैं, जो भविष्य में ऊर्जा, सड़क सुरक्षा, स्मार्ट सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं.

Edited byAnsh RajReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: May 26, 2026, 07:43 AM|Updated: May 26, 2026, 07:43 AM
आईआईटी जोधपुर ने विकसित किए भविष्य के वंडर मटेरियल्स, बिना बिजली चमकेगी सड़कें
Image Credit: IIT Jodhpur

Jodhpur: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के वैज्ञानिकों ने परमाणु स्तर पर ऐसे अत्याधुनिक वंडर मटेरियल्स विकसित किए हैं, जो आने वाले समय में ऊर्जा, सड़क सुरक्षा, स्मार्ट सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकते हैं. संस्थान की नैनोसेन्स लैब में चल रहे इस शोध को भविष्य की तकनीकों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

नैनोसेन्स लैब के प्रमुख और मेटलर्जिकल एंड मैटेरियल्स इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिक डॉ. प्रणय रंजन के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने Borophene नामक अत्यंत हल्के और धात्विक 2D मटेरियल पर काम किया है. यह सामग्री भविष्य की हाई-स्पीड बैटरियों, सुपरकैपेसिटर, गैस सेंसर और नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बेहद उपयोगी मानी जा रही है.

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वैज्ञानिकों का दावा है कि Borophene की संरचना और इलेक्ट्रॉनिक गुण इसे अन्य 2D मटेरियल्स से अलग बनाते हैं. आईआईटी जोधपुर की टीम ने बिना बिजली के चमकने वाला विशेष पेंट भी विकसित किया है. यह तकनीक मरुधर पेंट्स एंड पॉलीमर्स के सहयोग से तैयार की गई है. यह पेंट दिन में सूर्य की रोशनी को सोखकर रात में स्वयं चमकता है. इसका उपयोग हाईवे डिवाइडर, सड़क मोड़, सुरक्षा संकेतक और इमरजेंसी एग्जिट जैसी जगहों पर किया जा सकेगा, जिससे बिजली की बचत के साथ सड़क सुरक्षा भी बढ़ेगी.


इसके अलावा नैनोसेन्स लैब में Borophene आधारित स्मार्ट गैस सेंसर भी विकसित किए जा रहे हैं. ये सेंसर खतरनाक गैसों की पहचान कर औद्योगिक सुरक्षा, पर्यावरण निगरानी और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में उपयोगी साबित होंगे.


संस्थान ने इन तकनीकों को औद्योगिक स्तर तक पहुंचाने के लिए टाटा ग्रुप सहित कई कंपनियों के साथ सहयोग भी शुरू किया है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह शोध भारत को उन्नत सामग्री निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका है.
बाइट डॉ प्रणय रंजन वैज्ञानिक

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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