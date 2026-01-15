IIT जोधपुर का बड़ा रिसर्च, डॉ. शोभना सिंह के नेतृत्व में ऊर्जा आत्मनिर्भर की ओर भारत

IIT Jodhpur Research: ऊर्जा संक्रमण और जल संकट जैसी दोहरी चुनौतियों के बीच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) जोधपुर का शोध कार्य देश के लिए नई उम्मीद बनकर उभर रहा है.
Trending Photos
IIT Jodhpur Research: ऊर्जा संक्रमण और जल संकट जैसी दोहरी चुनौतियों के बीच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) जोधपुर का शोध कार्य देश के लिए नई उम्मीद बनकर उभर रहा है. IIT जोधपुर की सह-प्राध्यापक एवं सह-डीन (अनुसंधान एवं विकास) डॉ. शोभना सिंह के नेतृत्व में हो रहा शोध स्वच्छ ऊर्जा के कुशल भंडारण और स्मार्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है.
उनका कार्य भारत के सतत विकास लक्ष्यों को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. डॉ. शोभना सिंह IIT जोधपुर में ‘एनर्जी कन्वर्जन एंड स्टोरेज रिसर्च लैब’ का नेतृत्व कर रही हैं. उनकी टीम इंजीनियरिंग विज्ञान को कम्प्यूटेशनल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ते हुए नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों और जल-संवेदनशील बुनियादी ढांचे के लिए व्यावहारिक समाधान विकसित कर रही है.
डॉ. शोभना सिंह का कहना है कि आज की सबसे बड़ी चुनौती केवल ऊर्जा उत्पादन नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा का कुशल भंडारण और जल संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रबंधन है. स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उनका प्रमुख शोध उच्च-तापीय थर्मल ऊर्जा भंडारण प्रणालियों पर केंद्रित है. सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों की अनियमितता को संतुलित करने के लिए यह तकनीक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
पारंपरिक बैटरियों की तुलना में थर्मल ऊर्जा भंडारण अधिक सुरक्षित, किफायती और दीर्घकालिक समाधान प्रदान करता है. IIT जोधपुर में विकसित की जा रही अगली पीढ़ी की प्रणालियां 700 डिग्री सेल्सियस तक कार्य करने में सक्षम हैं, जो औद्योगिक प्रक्रियाओं, बिजली उत्पादन और थर्मल प्रबंधन के लिए उपयोगी है.
यह भी पढ़ें- RAC बटालियनों में बैंड पदों को वैधानिक मंजूरी की तैयारी, सरकार के फैसले पर टिकी निगाहें
इस शोध की एक बड़ी उपलब्धि उच्च-चालकता धातु मिश्र धातुओं को फेज चेंज मटेरियल के रूप में उपयोग करना है, जिससे अधिक तापमान पर ऊर्जा का सटीक भंडारण और तीव्र निष्कासन संभव हो पाता है. साथ ही कम्प्यूटेशनल मॉडलिंग के जरिए ऊष्मा और द्रव्यमान हस्तांतरण की जटिल प्रक्रियाओं को समझकर प्रणाली के प्रदर्शन को बेहतर बनाया जा रहा है.
ऊर्जा के साथ-साथ जल प्रबंधन भी डॉ. सिंह के शोध का अहम हिस्सा है. विशेष रूप से राजस्थान जैसे जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों के लिए उनकी टीम ने AIoT आधारित स्मार्ट जल निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली विकसित की है. IIT जोधपुर परिसर में स्थापित स्मार्ट वॉटर ग्रिड रीयल-टाइम निगरानी के जरिए जल प्रवाह और गुणवत्ता पर नजर रखता है तथा किसी भी असामान्यता पर तुरंत अलर्ट देता है.
इसी तकनीक के आधार पर जोधपुर शहर की झीलों के जल गुणवत्ता निगरानी के लिए पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि IIT जोधपुर में हो रहा यह शोध न केवल तकनीकी नवाचार है, बल्कि भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता और जल सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ाने वाला मजबूत आधार भी है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJodhpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!