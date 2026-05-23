/हाईकोर्ट ने सिरोही फैक्ट्री को दी 4 सप्ताह की मोहलत, ITI जोधपुर रिपोर्ट से खुला खतरनाक कचरे का राज

Sirohi Hazardous Waste: राजस्थान हाईकोर्ट ने सिरोही जिले में एक फैक्ट्री परिसर में पड़े खतरनाक रासायनिक कचरे के मामले को गंभीर मानते हुए उसके तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए हैं.न्यायाधीश जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस सुनील बेनीवाल की खंडपीठ ने कहा कि आईआईटी जोधपुर और अन्य समिति सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक फील्ड रिपोर्ट आंखें खोल देने वाली है. रिपोर्ट में यह स्पष्ट पाया गया कि निजी प्रतिवादी द्वारा खतरनाक अपशिष्ट छोड़े जाने के आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं.

कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार फैक्ट्री परिसर में पड़ा यह खतरनाक कचरा आसपास के क्षेत्रों में रिसाव और भूजल प्रदूषण का कारण बन सकता है, इसलिए इसे तुरंत हटाना आवश्यक है. सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या-7 की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एम.एस. सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि अधिकृत एजेंसी आरएएमकेवाई/मैसर्स री सस्टेनेबिलिटी लिमिटेड, राजस्थान वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, टीएसडीएफ उदयपुर को यह कार्य सौंपा जा सकता है.

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उन्होंने यह भी कहा कि यह पूरी प्रक्रिया राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी में करवाई जाएगी. खंडपीठ ने इस पर सहमति जताते हुए आदेश दिया कि प्रतिवादी संख्या-7 अधिकृत एजेंसी के माध्यम से फैक्ट्री परिसर से समस्त खतरनाक कचरा हटवाए. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फैक्ट्री परिसर की जब्ती केवल इस सीमा तक शिथिल की जाएगी ताकि अधिकृत एजेंसी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वहां प्रवेश कर कचरा हटाने की कार्रवाई कर सकें.

कचरा हटाने का पूरा खर्च भी प्रतिवादी संख्या-7 को ही वहन करना होगा. हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि परिसर में पड़े समस्त खतरनाक अपशिष्ट को यथाशीघ्र हटाया जाए और यह कार्य अधिमानतः चार सप्ताह के भीतर पूरा किया जाए. साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि अपशिष्ट का निस्तारण निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों के तहत अधिकृत स्थान पर ही किया जाए.

कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या-7 को तत्काल प्रभाव से ऐसे उपचारात्मक कदम उठाने के लिए भी कहा है, जिससे फैक्ट्री परिसर या आसपास के क्षेत्रों में पहले से मौजूद खतरनाक पदार्थों का और अधिक रिसाव न हो सके. स्थानीय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अधिकृत एजेंसी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस कार्य में पूरा सहयोग दें.

खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि संबंधित फैक्ट्री को कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना दोबारा संचालित नहीं किया जा सकेगा. मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई है. याचिकाकर्ता हरिसिंह सोढा की ओर से अधिवक्ता दिग्विजय सिंह जसोल एवं अधिवक्ता राजेश परिहार ने पैरवी की.

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