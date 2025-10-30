IIT जोधपुर ने भारत को दी नई ताकत, वैज्ञानिकों ने बनाया ‘अल्ट्रा लाइट और अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग सुपरमेटल’,रक्षा क्षेत्र के लिए भारत की बड़ी छलांग

Jodhpur News: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) जोधपुर के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी नई धातु विकसित की है जो एयरोस्पेस और रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है. इस नई टाइटेनियम-एल्युमिनाइड (Titanium-Aluminide) मिश्र धातु, जिसे TIAL-CA नाम दिया गया है, को “अल्ट्रा लाइट और अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग सुपरमेटल” के रूप में वर्णित किया जा रहा है. यह धातु पारंपरिक सुपरएलॉय की तुलना में लगभग आधी हल्की है, लेकिन जेट इंजन जैसे अत्यधिक तापमान वाले वातावरण में भी अपनी मज़बूती और स्थिरता बनाए रखती है.

आईआईटी जोधपुर के प्रोफेसर एस. एस. नेने और उनके शोधार्थी ए. आर. बालपांडे तथा ए. दत्ता (एडवांस्ड मटेरियल्स डिज़ाइन एंड प्रोसेसिंग ग्रुप, मटेरियल्स इंजीनियरिंग विभाग) की टीम ने यह उपलब्धि हासिल की है. यह मिश्र धातु 900 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी गीगापास्कल (GPa) स्तर की यील्ड स्ट्रेंथ बनाए रखती है — जो अब तक केवल भारी निकेल-आधारित सुपरएलॉय में संभव थी.

इस धातु की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अद्वितीय संरचना है. परंपरागत TiAl मिश्र धातुओं में मजबूती बढ़ाने के लिए बोरोन या कार्बन जोड़ा जाता था, जिससे वे भंगुर और कठिन-संसाध्य हो जाती थीं. परंतु IIT जोधपुर की टीम ने बिना बोरोन के एक नई संरचना तैयार की है जिसमें नियोबियम (Nb), मोलिब्डेनम (Mo), टैंटालम (Ta), टंगस्टन (W) और वैनाडियम (V) जैसे धात्विक तत्वों को सटीक अनुपात में मिलाया गया है. यह संयोजन धातु को एक साथ मजबूत, हल्का और लचीला बनाता है.

कमरे के तापमान पर TIAL-CA की यील्ड स्ट्रेंथ 1.1 GPa है, और 900°C पर भी यह स्तर बनाए रखती है. इसकी घनत्व केवल 4.13 g/cc है, जबकि पारंपरिक निकेल-आधारित सुपरएलॉय की घनत्व 7.75 से 9.25 g/cc तक होती है — यानी यह लगभग आधी हल्की है. इससे विमान इंजन और रक्षा उपकरणों के घटकों का वजन काफी कम किया जा सकता है, जिससे ईंधन की बचत और कार्बन उत्सर्जन में कमी संभव होगी.

इस मिश्र धातु में उच्च तापमान पर भी ऑक्सीकरण प्रतिरोध बना रहता है, जो इसे एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए बेहद उपयोगी बनाता है. टीम अब बड़े पैमाने पर ढलाई (casting) और क्रीप एवं फटीग (creep & fatigue) परीक्षणों की तैयारी कर रही है, ताकि इसे व्यावहारिक उपयोग में लाया जा सके.

TIAL-CA की उत्कृष्ट as-cast विशेषताएँ इसे 3D प्रिंटिंग तकनीकों जैसे इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग (EBM) और लेज़र पाउडर बेड फ्यूजन (LPBF) के लिए भी उपयुक्त बनाती हैं.

आईआईटी जोधपुर की यह उपलब्धि भारत की उन्नत सामग्री अनुसंधान क्षमता को एक नया आयाम देती है. ‘मेक इन इंडिया’ पहल के अंतर्गत विकसित यह मिश्र धातु न केवल देश में स्वदेशी उच्च प्रदर्शन सामग्रियों के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर उच्च तापमान पर कार्य करने वाली धातुओं के मानकों को पुनर्परिभाषित करने की क्षमता रखती है.