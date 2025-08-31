Zee Rajasthan
भारतीय तीरंदाजों का यूरोप में दबदबा, श्याम सुंदर ने लगातार जीता दूसरा सोना

Rajasthan News: चेक गणराज्य में बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने तीरंदाजी में स्वर्ण जीतकर लहराया तिरंगा!  फ्रांस के गुएरिन को हराया, टीम स्पर्धा में भी सोना। धनाराम गोदारा ने भी रिकर्व में स्वर्ण जीता। 'भारत माता की जय' गूंजा!

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Rounak vyas
Published: Aug 31, 2025, 06:54 IST | Updated: Aug 31, 2025, 06:54 IST

भारतीय तीरंदाजों का यूरोप में दबदबा, श्याम सुंदर ने लगातार जीता दूसरा सोना

बीकानेर के तीरंदाजों ने चेक गणराज्य में आयोजित वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर भारत का परचम लहराया. बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में फ्रांस के गुएरिन मैक्सिम को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. मुकाबले के दौरान उनके प्रत्येक सटीक निशाने पर 'भारत माता की जय' के नारे गूंज उठे.

यह श्याम सुंदर की लगातार दूसरी बार वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण जीतने की उपलब्धि है. इसके साथ ही, उन्होंने राकेश कुमार के साथ मिलकर टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक हासिल किया. बीकानेर के धनाराम गोदारा ने भी रिकर्व कैटेगरी की टीम स्पर्धा में स्वर्ण जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया. राजस्थान क्रीड़ा परिषद और तीरंदाजी संघ ने खिलाड़ियों और कोच अनिल जोशी को इस शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी, जिनके मार्गदर्शन में यह बड़ी सफलता मिली.

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने श्याम सुंदर को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि न केवल बीकानेर, बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का क्षण है. पूर्व मेयर सुशीला कंवर ने भी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि तिरंगे का यह सम्मान हर भारतीय के लिए गर्व का पल है. यह उपलब्धि भारतीय तीरंदाजी की बढ़ती ताकत और बीकानेर के खिलाड़ियों की प्रतिभा को रेखांकित करती है.

