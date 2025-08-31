भारतीय तीरंदाजों का यूरोप में दबदबा, श्याम सुंदर ने लगातार जीता दूसरा सोना

Rajasthan News: चेक गणराज्य में बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने तीरंदाजी में स्वर्ण जीतकर लहराया तिरंगा! फ्रांस के गुएरिन को हराया, टीम स्पर्धा में भी सोना। धनाराम गोदारा ने भी रिकर्व में स्वर्ण जीता। 'भारत माता की जय' गूंजा!
Rajasthan News: चेक गणराज्य में आयोजित वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में भारतीय तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन कर तिरंगा लहराया. बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में फ्रांस के गुएरिन मैक्सिम को हराकर स्वर्ण पदक जीता, जिसके दौरान उनके प्रत्येक निशाने पर 'भारत माता की जय' के नारे गूंजे.
यह श्याम सुंदर की लगातार दूसरी बार वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने की उपलब्धि है. इसके अलावा, उन्होंने राकेश कुमार के साथ मिलकर टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक हासिल किया. बीकानेर के ही धनाराम गोदारा ने रिकर्व कैटेगरी की टीम स्पर्धा में स्वर्ण जीतकर भारत का मान बढ़ाया.
राजस्थान क्रीड़ा परिषद और तीरंदाजी संघ ने खिलाड़ियों और कोच अनिल जोशी को इस शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी, जिनके नेतृत्व में यह बड़ी सफलता मिली. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने श्याम सुंदर को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि न केवल बीकानेर, बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का क्षण है.
पूर्व मेयर सुशीला कंवर ने भी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि तिरंगे का यह सम्मान हर भारतीय के लिए गर्व का पल है. यह उपलब्धि भारतीय तीरंदाजी के उज्ज्वल भविष्य और राजस्थान के खिलाड़ियों की प्रतिभा को दर्शाती है.
