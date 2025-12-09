Indigo Flight Cancellation: क्रू कमी से कराई इंडिगो की फजीहत, जोधपुर में धड़ाधड़ रद्द हो रही फ्लाइट, जयपुर में...

Rajasthan Indigo Flight Cancellation: जोधपुर में इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें एक बार फिर यात्रियों के लिए मुसीबत बनी हुई हैं. आज सुबह दिल्ली और हैदराबाद से आने वाली दो फ्लाइट्स (6E2411 और 6E6471) तथा जोधपुर से दिल्ली-हैदराबाद जाने वाली दो फ्लाइट्स (6E5130 और 6E6473) रद्द कर दी गईं.
Indigo Flight Cancellation: इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स में लगातार हो रही देरी और कैंसलेशन से यात्री परेशान हैं. जोधपुर में आज इंडिगो की कुल 4 फ्लाइट्स रद्द हो गईं, जबकि जयपुर में संचालन में सुधार नजर आ रहा है. इंडिगो देश की सबसे बड़ी विमान कंपनी है, लेकिन क्रू की कमी के कारण पिछले कई दिनों से उड़ानें प्रभावित हो रही हैं. यात्री टिकट बुक करवाते हैं, लेकिन आखिरी समय में रद्द होने से हवाई यात्रा का मजा किरकिरा हो जाता है.
जोधपुर में इंडिगो का संकट
जोधपुर आने-जाने वाली इंडिगो की 4 फ्लाइट्स आज रद्द कर दी गईं. दिल्ली और हैदराबाद से सुबह आने वाली 2 फ्लाइट्स (संख्या 6E2411 और 6E6471) कैंसल हो गईं. इसी तरह, जोधपुर से दिल्ली और हैदराबाद जाने वाली 2 फ्लाइट्स (संख्या 6E5130 और 6E6473) भी रद्द हो गईं. पिछले कई दिनों से यात्री इंडिगो की फ्लाइट्स से जूझ रहे हैं. एक यात्री ने बताया, "टिकट बुक करवाते हैं, लेकिन पता नहीं कब रद्द हो जाए. वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं मिलती." एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, क्रू की कमी मुख्य वजह है, जिससे उड़ानें प्रभावित हो रही हैं.
जयपुर में संचालन में सुधार
वहीं, जयपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट्स में सुधार देखा जा रहा है. आज सुबह सभी फ्लाइट्स निर्धारित समय पर संचालित हो रही हैं. हालांकि, दिल्ली जाने वाली एक सुबह की फ्लाइट (संख्या 6E-130) रद्द रहेगी. जयपुर से दिल्ली के लिए सुबह 11:35 बजे वाली फ्लाइट सामान्य रूप से उड़ान भरेगी. दोपहर 12 बजे तक सभी फ्लाइट्स नियमित रूप से संचालित हो रही हैं. एयरपोर्ट सूत्रों ने बताया कि इंडिगो ने क्रू मैनेजमेंट में सुधार किया है, जिससे जयपुर में स्थिति बेहतर हुई है.
क्रू की कमी: मुख्य वजह
इंडिगो जैसी बड़ी कंपनी क्रू की कमी से जूझ रही है, जो उड़ानों के रद्द होने का प्रमुख कारण बन रहा है. यात्री संघों ने मांग की है कि कंपनी जल्द समाधान करे, अन्यथा यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानें या मुआवजा दिया जाए. जोधपुर में रद्द फ्लाइट्स से सैकड़ों यात्री प्रभावित हुए हैं, जबकि जयपुर में सुधार राहत की खबर है. एयरलाइंस अधिकारियों ने कहा कि जल्द स्थिति सामान्य हो जाएगी.