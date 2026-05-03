/लकवाग्रस्त गवाह के लिए फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतरकर आई अदालत, स्ट्रेचर पर दर्ज हुए बयान, स्कॉर्पियो से कुचलने का मामला

Jodhpur News: जोधपुर संवेदनशीलता और न्यायिक व्यवस्था के मानवीय पक्ष का उदाहरण पेश करते हुए जोधपुर के सेशन न्यायालय ने एक लकवाग्रस्त गवाह के बयान दर्ज करने के लिए अपनी कार्यवाही फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट कर दी. जमीन विवाद में स्कॉर्पियो से कुचले गए पीड़ित सेठाराम (41) को एंबुलेंस के जरिए कोर्ट लाया गया, जहां वह चलने-फिरने में पूरी तरह असमर्थ होने के कारण स्ट्रेचर पर लेटकर ही गवाही देने को मजबूर था.

राजीव गांधी नगर थाना क्षेत्र के चौखा निवासी सेठाराम को सेशन कोर्ट संख्या-3 में गवाही देनी थी, जिसकी नियमित सुनवाई फर्स्ट फ्लोर पर चल रही है. पीड़ित की गंभीर शारीरिक स्थिति को देखते हुए परिवादी पक्ष के वकील अक्षय सुराणा ने कोर्ट से निवेदन किया कि गवाही ग्राउंड फ्लोर पर दर्ज की जाए. इस पर बचाव पक्ष ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई. इसके बाद जिला एवं सेशन न्यायाधीश से विशेष अनुमति ली गई.

अनुमति मिलने पर गवाह के बयान ग्राउंड फ्लोर स्थित अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-2 के कक्ष में दर्ज किए गए. गवाही से पहले न्यायालय ने सामान्य बातचीत कर पीड़ित की मानसिक स्थिति का आकलन किया, जिसके बाद उसकी गवाही रिकॉर्ड की गई. सेठाराम ने अपने बयान में बताया कि 12 नवंबर 2025 की शाम करीब 6:30 बजे वह अपनी पत्नी के साथ घर के पीछे बाड़े में था.

इसी दौरान उसके चचेरे भाई अशोक, महेश और दिनेश सफेद स्कॉर्पियो में आए और बाड़ा खाली करने को लेकर विवाद करने लगे. आरोप है कि कहासुनी के बाद अशोक ने जानबूझकर गाड़ी उस पर चढ़ा दी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी, पसलियों, कंधे और दोनों पैरों में गंभीर चोटें आईं. घटना के बाद से उसके शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह निष्क्रिय हो गया है. बचाव पक्ष ने जिरह के दौरान पीड़ित के बयानों में विरोधाभास बताते हुए दावा किया कि घटना के समय सेठाराम और उसकी पत्नी ने पहले अशोक पर हमला किया था.

उनके अनुसार, जान बचाने के प्रयास में हुई अफरा-तफरी में सेठाराम खुद गिरकर घायल हो गया. साथ ही बिजली के पोल पर बिना अनुमति सीसीटीवी लगाने को लेकर भी सवाल उठाए गए. हालांकि, पीड़ित ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि गाड़ी की टक्कर के बाद वह बेहोश हो गया था और उसे कई दिन बाद होश आया. उसने स्पष्ट किया कि विवादित जमीन उसके पिता के नाम है और घटना के समय वहां मौजूद अन्य व्यक्ति पहले ही जा चुका था.

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