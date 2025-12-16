Zee Rajasthan
IPL 2026 Auction RR Team:  क्रिकेटर रवि बिश्नोई की राजस्थान रॉयल्स में एंट्री धांसू एंट्री ली, जिसको लेकर जोधपुर में खुशी की लहर और क्रिकेट प्रेमी उनको बधाई दे रहे हैं. 

Published: Dec 16, 2025, 08:48 PM IST | Updated: Dec 16, 2025, 08:54 PM IST

क्रिकेटर रवि बिश्नोई की राजस्थान रॉयल्स में हुई वापिस, जोधपुर में खुशी लहर

IPL 2026 Auction RR Team: क्रिकेटर रवि बिश्नोई की राजस्थान रॉयल्स में एंट्री होने पर जोधपुर में खुशी की लहर है. क्रिकेट प्रेमी उनको बधाई दे रहे हैं और उनके परिवार में खुशी की लहर जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह विश्नोई ने सोशल मीडिया पर रवि बिश्नोई को बधाई दी.

राजस्थान रॉयल्स ने अबू धाबी में IPL 2026 की नीलामी में भारतीय लेग-स्पिनर और राजस्थान के रहने वाले रवि बिश्नोई को ₹7.2 करोड़ में खरीदकर शानदार वापसी की. जोधपुर के रहने वाले रवि बिश्नोई रॉयल्स के बॉलिंग अटैक में अपनी काबिलियत और एनर्जी लाएंगे.

राजस्थान रॉयल्स में शामिल होने पर रवि बिश्नोई ने कहा कि राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलना घर पर खेलने जैसा लगेगा. मैंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत RR में नेट बॉलर के तौर पर की थी और अब अपनी स्टेट के नाम वाली टीम के लिए खेलना मेरे लिए बहुत मायने रखता है.

RR के लीड ओनर मनोज बदाले ने कहा कि रवि एक खास टैलेंट हैं और हमारे फैंस उन्हें रॉयल्स के रंगों में देखने के लिए बेताब थे. फ्रेंचाइजी में उनकी वापसी घर वापसी जैसी लगती है, खासकर यह जानते हुए कि उन्होंने अपनी यात्रा यहीं नेट बॉलर के तौर पर शुरू की थी. वह एक बहुत स्किल्ड बॉलर हैं, एक शानदार फील्डर हैं, और उनमें वही जज्बा है, जिसकी हम इस फ्रेंचाइजी में कद्र करते हैं.

रवि बिश्नोई फ्रेंचाइजी के लिए एक प्रायोरिटी टारगेट के तौर पर उभरे. रॉयल्स ने एक कॉम्पिटिटिव ऑक्शन पूल में निर्णायक कदम उठाया, और दूसरे टीमों की बोलियों को रोककर यह पक्का किया कि यह लोकल स्टार आखिरकार IPL में अपने होम स्टेट की टीम का प्रतिनिधित्व करें.

बिश्नोई रॉयल्स की बॉलिंग यूनिट को एक ऐसे साबित विकेट लेने वाले बॉलर के साथ मजबूत करते हैं, जो गेम के अहम बीच के फेज को कंट्रोल करने में सक्षम है. उनका अनोखा एक्शन और तेजी से टर्न पैदा करने की क्षमता उन्हें रॉयल्स के लिए एकदम सही बनाती है.

उन्होंने 77 IPL मैचों में 72 विकेट लिए हैं, और 8.21 की इकॉनमी रेट बनाए रखी है, जो दुनिया के बेस्ट पावर-हिटर के खिलाफ दबाव में अच्छा प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता को दिखाता है.
वहीं, भरतपुर के कार्तिक शर्मा का चयन चेन्नई सुपर किंग में हुआ. कार्तिक 14.20 करोड़ में खरीदा गया. कार्तिक के चयन के बाद डिस्ट्रिक क्रिकेट एसोसिएशन ने शहर के लक्ष्मण मंदिर पर पटाखे फोड़कर खुशी मनाई. इसी दौरान DCA के सचिव शत्रुघ्न के पास कार्तिक और उसके पिता का वीडियो कॉल आया. उन्होंने कार्तिक के चयन होने के बाद DCA के पदाधिकारियों को बधाई दी.

