Viral News: यूपी की ये धाकड़ IPS अधिकारी बनेंगी राजस्थानी घराने की दुल्हनिया, KK बिश्नोई के संग लेंगी 7 फेरे

IPS Krishna Bishnoi SP Anshika Verma: उत्तर प्रदेश पुलिस के दो चर्चित आईपीएस अधिकारी जल्द ही वैवाहिक बंधन में बंधने जा रहे हैं. बरेली दक्षिणी एसपी आईपीएस अंशिका वर्मा और संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई (केके बिश्नोई) की शादी तय हो गई है. दोनों अफसर राजस्थान के बाड़मेर में शादी रचाने जा रहे हैं. शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.



राजस्थानी घराने में बंधेगी यूपी की आईपीएस दुल्हन

आईपीएस अंशिका वर्मा प्रयागराज की मूल निवासी हैं और 2021 बैच की अधिकारी हैं. वहीं केके बिश्नोई 2018 बैच के आईपीएस हैं और राजस्थान के बाड़मेर के नामी बिश्नोई परिवार से ताल्लुक रखते हैं. दोनों परिवारों की मुलाकात के बाद रिश्ता पक्का हुआ. अंशिका वर्मा वर्तमान में बरेली में एसपी दक्षिणी के पद पर तैनात हैं और महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम तथा तकनीकी पुलिसिंग में शानदार काम के लिए जानी जाती हैं.

तीन दिवसीय वैवाहिक समारोह का कार्यक्रम

शादी का तीन दिवसीय कार्यक्रम 28 मार्च से शुरू होगा. 28 मार्च: बाड़मेर के कृष्ण निवास में केके बिश्नोई बरात लेकर पहुंचेंगे.

29 मार्च: सुबह विदाई का कार्यक्रम.

30 मार्च: जोधपुर के एक प्रतिष्ठित रिसॉर्ट में भव्य रिसेप्शन आयोजित होगा.

रिसेप्शन में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, पुलिस अधिकारी और राजनेता शामिल होने वाले हैं. बरेली एसएसपी अनुराग आर्य सहित कई बड़े नाम मौजूद रहेंगे. रिसेप्शन को खास बनाने के लिए भव्य सजावट, लाइव म्यूजिक और पारंपरिक राजस्थानी स्वागत की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं.

अंशिका वर्मा महिला सशक्तिकरण की प्रतीक

आईपीएस अंशिका वर्मा ने इंजीनियरिंग के बाद सेल्फ स्टडी से सिविल सेवा परीक्षा पास की. पहले गोरखपुर में एएसपी के रूप में कार्यरत रहीं, अब बरेली में महिला उत्पीड़न और साइबर क्राइम पर सक्रिय हैं. मार्च 2025 में दिल्ली में ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित महिला शिखर सम्मेलन में उन्हें वुमेन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था.

दो राज्यों की शादी में खासा उत्साह

यह शादी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच सांस्कृतिक और प्रशासनिक जुड़ाव का भी प्रतीक बनेगी. दोनों परिवारों ने इसे सादगी के साथ-साथ गरिमामय तरीके से मनाने का फैसला किया है. जोधपुर में होने वाला रिसेप्शन इस आयोजन का सबसे आकर्षक हिस्सा होगा, जहां दोनों आईपीएस दंपति को शुभकामनाएं देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे.

