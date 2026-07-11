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ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग होगी और तेज, जल्द लॉन्च होगा नया पोर्टल, नई वेबसाइट में होंगे कई स्मार्ट फीचर्स

IRCTC New Website: भारतीय रेलवे जल्द ही IRCTC की नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च करने जा रहा है, जिससे ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग पहले से अधिक तेज, आसान और सुविधाजनक होगी. नई वेबसाइट में कम बुकिंग स्टेप्स, एक स्क्रीन पर सीट उपलब्धता, सुरक्षित यात्री विवरण और लगभग विज्ञापन-मुक्त इंटरफेस जैसी सुविधाएं मिलेंगी.

Edited byAman SinghReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jul 11, 2026, 10:27 PM|Updated: Jul 11, 2026, 10:27 PM
ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग होगी और तेज, जल्द लॉन्च होगा नया पोर्टल, नई वेबसाइट में होंगे कई स्मार्ट फीचर्स
Image Credit: IRCTC New WebsiteSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

IRCTC New Website: भारतीय रेलवे में जल्द ही ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग का अनुभव पूरी तरह बदलने वाला है. भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम IRCTC अपनी नई वेबसाइट का बीटा वर्जन जल्द लॉन्च करेगा. इसका उद्देश्य टिकट बुकिंग को पहले से अधिक तेज, आसान और स्मार्ट बनाना है. इसके साथ ही रेलवे लगभग चार दशक पुराने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम PRS का भी आधुनिकीकरण कर रहा है, जिससे पूरी बुकिंग व्यवस्था अधिक सक्षम, तेज और विश्वसनीय बनेगी.

एक बार दर्ज किए गए यात्री विवरण रहेंगे सुरक्षित

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नई वेबसाइट में यात्रियों की सुविधा को विशेष प्राथमिकता दी गई है. अनावश्यक कैप्चा, पॉप-अप और ध्यान भटकाने वाले ग्राफिक्स को हटाया गया है. सभी श्रेणियों में सीटों की उपलब्धता एक ही स्क्रीन पर दिखाई देगी, जबकि टिकट बुकिंग के चरण कम होने से पूरी प्रक्रिया पहले की तुलना में कम समय में पूरी हो सकेगी. एक बार दर्ज किए गए यात्री विवरण सुरक्षित रहेंगे, जिससे अगली बार टिकट बुक करना और भी आसान होगा. वेबसाइट का इंटरफेस तेज, सरल और लगभग विज्ञापन-मुक्त रहेगा.

वेबसाइट के विकास में यात्रियों के सुझाव शामिल

नई वेबसाइट के विकास में यात्रियों के सुझावों को भी शामिल किया गया है. हाल ही में IRCTC और सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स क्रिस के अधिकारियों ने जयपुर के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के विद्यार्थियों को बीटा वर्जन दिखाकर उनके सुझाव लिए. उल्लेखनीय है कि कुछ समय पहले इन्हीं विद्यार्थियों ने मौजूदा वेबसाइट की कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया था, जिसके बाद रेलवे ने उनमें सुधार किए. उल्लेखनीय है कि नई वेबसाइट को इंडियन रेलवे के पैसेंजर रिजर्वेशन इंजन से जोड़ा जा रहा है.

रेलवन ऐप के 4 करोड़ डाउनलोड

रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग में बॉट्स और फर्जी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए भी लगातार तकनीकी सुधार कर रहा है. इस बीच रेलवन ऐप 4 करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा पार कर रेलवे सेवाओं के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है. नई वेबसाइट और आधुनिक पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम लागू होने के बाद यात्रियों को पहले से अधिक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक ऑनलाइन टिकट बुकिंग का अनुभव मिलेगा.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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