इजरायल और ईरान की जंग के बीच दुबई में फंसे जोधपुर के 120 श्रद्धालु, केंद्र से तत्काल मदद की मांग

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर शहर के सूरसागर स्थित बड़ा रामद्वारा से दुबई यात्रा पर गए 120 श्रद्धालु इन दिनों वहां उत्पन्न संकट के बीच फंस गए हैं.

यह जत्था 23 फरवरी को राम स्नेही संत राम प्रसाद महाराज के सानिध्य में सत्संग एवं भ्रमण के लिए रवाना हुआ था. मंडोर, सूरसागर और लूणी क्षेत्र के करीब 100 लोग भी इस दल में शामिल हैं.

आपातकाल घोषित

जानकारी के अनुसार, आबू धाबी से वापसी के दौरान राम मंदिर दर्शन के समय मिसाइल हमले की सूचना मिलने पर आपातकाल घोषित कर दिया गया. इसके बाद उड़ान रद्द कर श्रद्धालुओं को वापस दुबई भेज दिया गया. वर्तमान में सभी यात्री मीना बाजार स्थित एक होटल में अस्थायी रूप से ठहरे हुए हैं. दुबई में लगातार मिसाइल हमलों की खबरों से श्रद्धालुओं में दहशत का माहौल है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की मांग

बताया जा रहा है कि लंबे इंतजार के कारण यात्रियों के पास मौजूद धनराशि भी लगभग समाप्त हो चुकी है. इधर जोधपुर में परिजन गहरी चिंता में हैं. राज्य व केंद्र सरकार के स्तर पर तत्काल हस्तक्षेप कर सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की मांग की.

इजरायल और ईरान के बीच भीषण जंग

इजरायल और ईरान के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है. ऐसे में पूरी दुनिया में तनाव का माहौल है. वहीं,

अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बड़ा हमला कर दिया है. अमेरिका ने हवाई और समुद्र दोनों रास्तों से ईरान पर हमले किए हैं. अमेरिका-इजरायल ने राष्ट्रपति भवन, खुफिया एजेंसी और सैनिक स्थल के साथ 30 ठिकानों पर हमला किया है. ईरान ने भी इजरायल पर अटैक किया है. यह अटैक धीरे-धीरे भीषण जंग में तब्दील हो गई है.

लग्जरी होटल बुर्ज अल अरब पर हमला

वहीं, अमेरिका-इजरायल के हमलों के बीच ईरान ने दुबई के मशहूर लग्जरी होटल बुर्ज अल अरब पर भी हमला किया. बता दें कि दुबई मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा टूरिज्म और ट्रेड हब है और इसका एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बिजी ट्रैवल हब में से एक माना जाता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-