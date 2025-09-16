Zee Rajasthan
Jaisalmer: मैदान के बाहर कबड्डी का सुपरहिट मुकाबला, एक की टक्कर से 4 आउट

Jaisalmer News: जैसलमेर के नाचना में चल रही 69वीं जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में सांकड़िया और धायसर टीम के बीच 17 वर्ष वर्ग के खिलाड़ियों के वजन को लेकर विवाद खड़ा हो गया. नियम के मुताबिक 55 किलो से अधिक वजन वाले खिलाड़ी भाग नहीं ले सकते हैं. 
 

Published: Sep 16, 2025, 03:18 PM IST

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर जिले के नाचना में चल रही 69वीं जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता विवादों का केंद्र बन गई. सांकड़िया और धायसर टीम के बीच मैच से पहले खिलाड़ियों के वजन को लेकर बड़ा विवाद हो गया.

नियमों के मुताबिक, 17 वर्षीय वर्ग में 55 किलो से अधिक वजन वाले खिलाड़ी भाग नहीं ले सकते. सांकड़िया टीम ने धायसर टीम के एक खिलाड़ी पर ओवरवेट होने का आरोप लगाते हुए दोबारा वजन करवाने की मांग की लेकिन खेल संयोजक ने पूर्व में गठित कमेटी का हवाला देते हुए वजन कराने से इनकार कर दिया. इस पर विवाद बढ़ गया और पुलिस ने सांकड़िया टीम को ही मैदान से बाहर कर दिया.

वहीं, इसके बाद मामला जिला स्तर तक पहुंचा. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBO) विजय परिहार के हस्तक्षेप पर नई तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई. जांच में धायसर टीम के चार खिलाड़ी ओवरवेट पाए गए, जिन्हें प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया.

पक्षपात के आरोप
सांकड़िया टीम प्रभारी हमीर खान ने आरोप लगाया कि धायसर टीम आधा घंटा लेट पहुंची, बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई.19 वर्ष वर्ग के पीटीआई की टीम ने 17 वर्ष वर्ग में दखल दी. दोबारा वजन करवाने की मांग करने पर सांकड़िया टीम को ही मैदान से बाहर निकाल दिया गया.

वहीं, जैसलमेर सीबीईओ विजय परिहार ने कहा कि17 वर्षीय कबड्डी प्रतियोगिता में वजन को लेकर विवाद की सूचना पर तुरंत कार्रवाई की गई. दोबारा वजन करवाकर ओवरवेट खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया. प्रतियोगिता में केवल योग्य खिलाड़ियों को ही खेलने दिया जाएगा.

इस विवाद के चलते कबड्डी प्रतियोगिता की पारदर्शिता और आयोजन पर सवाल उठ गए हैं. वहीं, खिलाड़ियों और खेलप्रेमियों में नाराजगी का माहौल है.

बता दें कि कबड्डी भारत का पारंपरिक और सबसे पुराना खेल है, जिसका इतिहास 4000 वर्ष पुराना है. एक कबड्डी मैच आमतौर पर 40 मिनट (प्रत्येक 20 मिनट के दो भाग) तक चलता है.

