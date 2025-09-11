Jaisalmer: भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन, आंदोलन की दी चेतावनी

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोकरण विधानसभा की पंचायत समिति सांकडा की लाठी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही दस दिन के अंदर कारवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.

सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरलाल दर्जी ने बताया कि ग्रामीणों ने गांव के विकास कार्यो कि सूचना जुटाई, जिसमें ग्राम पंचायत में करोड़ों के कई कार्य हुए है, लेकिन भौतिक रूप से ग्राम वासियों ने मौके पर जाकर देखा तो कई कार्य नहीं हुए है. कई कार्य केवल मात्र फाइलों में ही चल रहे हैं.

सालेह मोहम्मद मंगलिया ने ग्राम पंचायत में आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम पंचायत के सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी एंव अन्य पंचायत के प्रतिनिधियों,अधिकारियों ने मिलकर पूरी पंचायत में बड़े-बड़े घोटाले करके सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यों को धरातल पर किया ही नहीं है. वहीं, पंचायत में ठेकेदारों द्वारा फर्जी बिल लगाकर सभी कार्यों का भुगतान प्राप्त कर लिया है और सरकार के द्वारा जनहित कार्यों के रुपयों का दुरूपयोग किया गया है.

ग्रामीण कम्भीर खां ने बताया कि लाठी ग्राम पंचायत के कई प्रभावशाली लोग एवं जनप्रतिनिधि भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी बन गए हैं. सभी प्रकार की सुविधाएं इन लोगों के पास होने के बावजूद भी सिस्टम कि मिलीभगत के चलते ये प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए गरीब बन गए हैं.

दूसरी और हम मजदूर गरीब व पात्र व्यक्ति तो अभी भी उक्त योजना में नाम जुड़वाने व लाभ पाने के लिए धक्के ही खा रहें हैं. उन्होंने बताया कि सरपंच व अन्य प्रतिनिधियों कि और से प्राचीन कुआं, दूध डेयरी सहित अलग-अलग स्थानों पर कब्जा कर लिया है.

मोयब खां ने कहा कि लाठी ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत रेणू गोदारा ग्राम पंचायत में अपनी उपस्थिति तक नहीं देती है, जिससे अपने कामों को लेकर ग्राम पंचायत के चक्कर काटने वाले ग्रामीणों को इंतजार के बाद बैरंग लौटना पड़ता है.

इसके साथ ही है पिछले लम्बे समय से ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन नहीं किया गया है, जिससे विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हैं. पोर्टल पर अंतिम बैठक गत 20 फरवरी को बता रही है, जिसका फोटो भी वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी द्वारा गलत अपलोड कर दिया गया है. इस फोटो में पूर्व ग्राम विकास अधिकारी सुरेंद्रसिंह उपस्थित है.

10 दिन के अंदर कारवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी

मामले को नाराज ग्रामीण सालेह मोहम्मद, कम्भीर खां, गोपीलाल दर्जी,सुंदरलाल दर्जी,मोयब खां, अमृतलाल, प्रागाराम,दीपक पालीवाल, मुरलीधर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण गुरुवार को ग्राम पंचायत लाठी मुख्यालय पर पहुंचे. यहां पर खड़े होकर एक घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. ग्रामीणों ने बताया कि दस दिन के अंदर अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामीणों द्वारा धरना प्रदर्शन व आंदोलन किया जाएगा.

