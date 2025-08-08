Jaisalmer News: विद्यालय की छात्राओं ने बीएसएफ जवानों की कलाई पर बांधा रक्षा सूत्र, निभाया भाई-बहन के रिश्ते का फर्ज

Jaisalmer News: पोकरण की प्राइवेट विद्यालय की छात्राओं ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों के साथ रक्षा बंधन का पर्व उत्साहपूर्वक मनाया. छात्राएं बीएसएफ कैंप पहुंचीं और वीर जवानों की कलाई पर प्रेम और विश्वास का प्रतीक रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें भाई-बहन के अटूट रिश्ते की अनुभूति करवाई.

छात्राओं ने कहा, "हमारे देश के वीर जवान सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने परिवार और बहनों से दूर रहते हैं. ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें इस पावन पर्व पर बहनों की कमी महसूस न होने दें." रक्षा सूत्र बांधते हुए छात्राओं ने भावुक अपील की – "हमें किसी उपहार की चाह नहीं, बस आप हमारे देश की रक्षा करते रहें और हमारी रक्षा सूत्र की लाज हमेशा बनाए रखें."

कमांडेंट नरेन्द्र पाल सिंह नेगी ने बालिकाओं को आशीर्वाद दिया और कहा कि ऐसे आयोजन पर सैनिक भाइयों को याद करके उन्हें बहन व परिवार की कमी महसूस नही होने देवे . हम सभी जवान आप सभी बहनों को वचन देते है कि इस रक्षा सूत्र धागे की लाज रखेंगे .कभी भारत माता पर दुश्मनों का आतंक नही करने देंगे.

इस भावुक और गौरवपूर्ण क्षण में डिप्टी कमांडेंट शमशेर सिंह व bsf के जवानों ने भी छात्राओं को आशीर्वाद देते हुए धन्यवाद दिया और कहा कि ऐसे आयोजनों से उन्हें परिवार का स्नेह और अपनापन महसूस होता है.

