Jaisalmer News: जाली नोटों के साथ दो और गिरफ्तार, 500 के 82 नकली नोट जब्त

Jaisalmer News: जैसलमेर जिले में जाली नोटों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. पोकरण और रामदेवरा पुलिस ने एक बार फिर जाली नोटों के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस को 20 अगस्त को सूचना मिली थी कि एक युवक प्रसाद की दुकान पर जाली नोट चलाने की कोशिश कर रहा है.

इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सेरेरा के वार्ड नंबर 3 निवासी रामनिवास गोदारा को हिरासत में लिया. तलाशी के दौरान उसके पास से 500 रुपये के दो जाली नोट बरामद हुए. पूछताछ में रामनिवास ने अपने साथी भजनाराम का नाम उजागर किया, जिसके बाद पुलिस ने लाखेटा मतोडा निवासी भजनाराम को भी गिरफ्तार कर लिया.

भजनाराम के कब्जे से 500 रुपये के 82 जाली नोट बरामद किए गए. इस मामले में कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है और दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि जाली नोटों के इस रैकेट के अन्य कड़ियों का पता लगाया जा सके.यह पहला मौका नहीं है जब जैसलमेर पुलिस ने जाली नोटों के खिलाफ कार्रवाई की हो. दो दिन पहले भी मोहनगढ़ क्षेत्र में पुलिस ने एक अन्य मामले का खुलासा किया था.

एक ई-मित्र संचालक की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बिहार के पूर्णिया निवासी मोहम्मद कूमेल उर्फ धनु और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी उस्मान को गिरफ्तार किया था. इनके पास से 67 हजार रुपये के जाली नोट बरामद हुए थे.

पुलिस का कहना है कि जाली नोटों का यह नेटवर्क क्षेत्र में सक्रिय है और इसे पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस सक्रियता की सराहना की है और मांग की है कि ऐसे अपराधों पर और सख्ती से अंकुश लगाया जाए. पुलिस अब इन मामलों की जांच को और गहराई से आगे बढ़ा रही है ताकि जाली नोटों के स्रोत और वितरण नेटवर्क का पता लगाया जा सके.

