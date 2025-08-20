Zee Rajasthan
mobile app

जैसलमेर में नकली नोट कांड, जाली नोटों के साथ 2 गिरफ्तार

Jaisalmer News: जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ इलाके में नकली नोटों का बड़ा मामला सामने आया है.  पुलिस ने 500-500 रुपये के नकली नोट चलाने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कुल  67,000 रुपये के नकली नोट बरामद हुए हैं. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Shankar dan
Published: Aug 20, 2025, 18:23 IST | Updated: Aug 20, 2025, 18:23 IST

Trending Photos

राजस्थान में तेज आंधी-तूफान के साथ 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में तेज आंधी-तूफान के साथ 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

कम बजट में कर सकते हैं राजा जैसा फील! देखें राजस्थान के ये शानदार कैंपिंग डेस्टिनेशन
8 Photos
Rajasthan Places To Visit

कम बजट में कर सकते हैं राजा जैसा फील! देखें राजस्थान के ये शानदार कैंपिंग डेस्टिनेशन

डूंगरपुर में मौसम ने ली करवट! उमस और गर्मी से मिली राहत, जानें क्या है बारिश का हाल
6 Photos
dungarpur weather

डूंगरपुर में मौसम ने ली करवट! उमस और गर्मी से मिली राहत, जानें क्या है बारिश का हाल

Kota Weather Update: कोटा को भिगोने आ रहे हैं काले बादल, भयकर बारिश से भीगेगा बारां, बूंदी और झालावाड़, IMD ने जारी किया अलर्ट
7 Photos
rajsthan weather news

Kota Weather Update: कोटा को भिगोने आ रहे हैं काले बादल, भयकर बारिश से भीगेगा बारां, बूंदी और झालावाड़, IMD ने जारी किया अलर्ट

जैसलमेर में नकली नोट कांड, जाली नोटों के साथ 2 गिरफ्तार

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर के नहरी क्षेत्र के मोहनगढ़ इलाके में एक ईमित्र संचालक को 500 के 9 नकली नोट देने वाले युवक को एक अन्य युवक के साथ जैसलमेर पुलिस ने गिरफ्तार किया. पकड़े गए युवक मोहम्मद कुमैल उर्फ धनु निवासी, बिहार व उस्मान निवासी, उतर प्रदेश के पास से पुलिस को 500 के नकली नोटों की खेप पकड़ी गई है.

जैसलमेर एसपी अभिशेक शिवहरे ने बताया- दोनों युवकों के पास से 67 हजार रुपए के 500-500 के नकली नोट बरामद किए हैं. अब दोनों से नकली नोटों को लेकर कड़ाई से पूछताछ की जा रही है. मोहनगढ़ कस्बे में ई-मित्र संचालक को नकली नोट देने के बाद मामला पकड़ में आया.

जैसलमेर पुलिस ने अलग-अलग टीमें बनाकर नाचना के नहरी इलाके में बकरी खरीदते दोनों युवको मोहम्मद कुमैल उर्फ धनु व उस्मान बिहार से बकरी खरीदने जैसलमेर 11 अगस्त को जैसलमेर आए थे. वे नहरी बेल्ट से ही बकरियां खरीद कर बिहार लेकर जाते थे.

Trending Now

मोहनगढ़ में 17 अगस्त को दोनों ने सुबह व शाम को एक ईमित्र से कैश पैसे देकर अपने अकाउंट में पैसे डलवाए. ईमित्र संचालक की रिपोर्ट पर पकडे गए दोनों गिरफ्तार किया है. पकड़े गए मोहम्मद कुमैल उर्फ धनु पुत्र नजमुल कुरैशी, निवासी चन्द्रगामा, पुलिस थाना बाईसी, जिला पूर्णिया बिहार व उस्मान पुत्र इरफान कुरैशी निवासी गंगोह, जिला सहारनपुर उत्तरप्रदेश के निवासी है.

दोनों के कब्जे से भारतीय मुद्रा के जाली 500-500 रुपए के 125 नोट कुल 62,500 और 4500 कुल 67,000 रुपये जब्त किए गए. दोनों से नकली नोटों को लेकर कड़ाई से पूछताछ की जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaisalmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news