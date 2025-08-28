Jaisalmer News: किडनैप कर नाबालिग से दुष्कर्म, फिर घर से पास गए छोड़

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर जिले के नहरी क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के संबंध में पीड़िता द्वारा महिला पुलिस थाना में बीते 5 अगस्त को पोक्सो व SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया गया था.

मामले की गंभीरता को देखते हुए जैसलमेर पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरि के निर्देशन में नाचना अनुसंधान अधिकारी गजेंद्र सिंह चंपावत द्वारा पुलिस की टीमों का गठन कर कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है.

आरोपी कुर्बान पुत्र शरीफ खान व शबीर पुत्र शमसद्दीन पुलिस थाना मोहनगढ़ के निवासी है. वहीं, प्रकरण में विस्तृत अनुसंधान जारी है. जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के आगे परिजनों का धरना जारी है.

नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बीते सोमवार से जिला कलेक्ट्रेट के आगे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है. पीड़िता के परिजनों का कहना है कि 29 जुलाई की रात करीब 1.30 बजे कुछ युवकों द्वारा नाबालिग बच्ची का घर से अपहरण कर दुष्कर्म किया गया और फिर बच्ची को डरा धमकाकर कर घर के पास सड़क पर छोड़ दिया गया.

घर वालों के पूछने पर बच्ची कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी. फिर 4 अगस्त को पीड़िता ने हिम्मत कर सारी घटना घरवालों को बताई तब घर वालों ने तुरंत आरोपियों के खिलाफ महिला पुलिस थाना में बीते 5 अगस्त को तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया.

मुकदमा दर्ज होने के 20 दिन बीत जाने पर भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके कारण बीते सोमवार से परिजन जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, प्रकरण में विस्तृत अनुसंधान जारी है.

