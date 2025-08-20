Zee Rajasthan
Jaisalmer News: जैसलमेर में खड़े होकर मिलाता था पाकिस्तान में फोन, जासूसी से कनेक्शन की जांच करेगी JIC

Jaisalmer News: जैसलमेर में जासूसी के शक में सांकड़ा निवासी जीवन खान डिटेन. पाकिस्तानी नंबरों पर बातचीत के सबूत मिले. सैन्य क्षेत्र के रेस्टोरेंट में काम कर चुका युवक. JIC में पूछताछ शुरू. 
 

Published: Aug 20, 2025, 13:54 IST | Updated: Aug 20, 2025, 13:54 IST

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पाकिस्तान के लिए जासूसी के संदेह में जीवन खान पुत्र हबीब खान नामक युवक को हिरासत में लिया गया है. यह युवक सांकड़ा क्षेत्र का निवासी है और जैसलमेर के सैन्य क्षेत्र में स्थित एक रेस्टोरेंट में पहले काम कर चुका है. कुछ समय पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन हाल ही में वह फिर से उसी काम के लिए लौटा था. इस दौरान उसकी संदिग्ध गतिविधियों के कारण सुरक्षा एजेंसियों ने उसके मोबाइल फोन की जांच की, जिसमें पाकिस्तानी नंबरों पर बातचीत के सबूत मिले.

शक के आधार पर उसे हिरासत में लिया गया और कोतवाली पुलिस को सौंप दिया गया. जीवन खान ने पूछताछ में बताया कि उसके पाकिस्तान में रिश्तेदार हैं. आज उसे संयुक्त जांच समिति (जेआईसी) को सौंपा गया है, जहां विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां मिलकर उससे पूछताछ करेंगी. पूछताछ के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि उसकी गतिविधियां कितनी संदिग्ध थीं और क्या वह वास्तव में जासूसी में शामिल था. इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है.

राजस्थान के जैसलमेर में हिरासत में लिए गए युवक जीवन खान के मामले में नया मोड़ आया है. सुरक्षा एजेंसियों ने उसके मोबाइल फोन की जांच के दौरान पाकिस्तानी नंबरों पर बातचीत के सबूत पाए, जिसके आधार पर उसे जासूसी के संदेह में डिटेन किया गया.

आज, 20 अगस्त 2025 को जिला पुलिस अधीक्षक ने उसे संयुक्त जांच समिति (JIC) के लिए CID कार्यालय भेजा है. वहां जिले में सक्रिय विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त रूप से उससे पूछताछ कर रही हैं. यह पूछताछ संदिग्ध गतिविधियों और पाकिस्तान से कथित संबंधों को लेकर की जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उसकी गतिविधियां कितनी संदिग्ध थीं और क्या वह वास्तव में जासूसी में शामिल था.

