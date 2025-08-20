Jaisalmer: तेजाब की बोतल छीनकर बचाई युवक की जान, कांस्टेबल के खुद के जल गए हाथ

Jaisalmer Crime News: राजस्थान के जैसलमेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चांदण गांव में घरेलू कलह के चलते एक युवक द्वारा तेजाब पीने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. युवक की पत्नी ने समय रहते पुलिस को सूचना दी, जिससे उसकी जान बच सकी.

मिली जानकारी के अनुसार, युवक राधेश्याम ने पारिवारिक विवाद से आहत होकर तेजाब पीने की कोशिश की. जैसे ही पुलिस को इस घटना की सूचना मिली, भीमसिंह कांस्टेबल तत्काल पुलिस चौकी चांदण से मौके पर पहुंचे.

पुलिस को देखकर राधेश्याम ने तेजाब पीने का प्रयास किया, लेकिन कांस्टेबल भीमसिंह की तत्परता और सूझबूझ से तेजाब की बोतल छीन ली गई. इस दौरान कांस्टेबल के हाथ तेजाब की चपेट में आकर जल गए, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना युवक को बचा लिया.

गंभीर स्थिति में राधेश्याम को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. वहीं, कांस्टेबल भीमसिंह को भी प्राथमिक उपचार दिया गया है. यह घटना न केवल पुलिस की सजगता और मानवता का उदाहरण है, बल्कि यह भी दिखाती है कि घरेलू कलह कैसे जानलेवा बन सकती है.

खबर अभी अपडेट की जा रही है.

