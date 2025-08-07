Zee Rajasthan
mobile app

Jalore News: जालोर की बेटी ने जॉर्जिया में चमकाया राजस्थान का सितारा, वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने नाम किया GOLD, लहराया जीत जका परचम

Jalore News: जालोर की बेटी सुनीता चौधरी ने जॉर्जिया में जीता स्वर्ण पदक! बटूमी इंटरनेशनल ओपन वुशू प्रतियोगिता में 70 किलोग्राम वर्ग में मेडल जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 07, 2025, 14:23 IST | Updated: Aug 07, 2025, 14:23 IST

Trending Photos

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 5 जिलों में अलर्ट जारी
7 Photos
rajasthan weathaer update

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 5 जिलों में अलर्ट जारी

कभी राजस्थान के थार का जादू, तो कभी महाराष्ट्र के समुद्र की ठंडी हवा! चलिए दिल से चुनते हैं अगली ट्रिप की जगह
7 Photos
rajasthan tourism

कभी राजस्थान के थार का जादू, तो कभी महाराष्ट्र के समुद्र की ठंडी हवा! चलिए दिल से चुनते हैं अगली ट्रिप की जगह

दुनिया भर में फेमस हैं राजस्थान की ये 7 स्वादिष्ट नाश्ते की डिश, खाने वाले नहीं भूलते स्वाद
8 Photos
rajasthani famous food

दुनिया भर में फेमस हैं राजस्थान की ये 7 स्वादिष्ट नाश्ते की डिश, खाने वाले नहीं भूलते स्वाद

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज से फिर एक्टिव हुआ मानसून, 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी
6 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज से फिर एक्टिव हुआ मानसून, 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी

Jalore News: जालोर की बेटी ने जॉर्जिया में चमकाया राजस्थान का सितारा, वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने नाम किया GOLD, लहराया जीत जका परचम

Jalore News: जालोर की बेटी सुनीता चौधरी ने जॉर्जिया में आयोजित बटूमी इंटरनेशनल ओपन वुशू प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर राजस्थान का सितारा चमकाया है. सुनीता ने 70 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया और जीत का परचम लहराया.

उनकी इस उपलब्धि ने पूरे प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ा दी है और जालोर का नाम गौरवान्वित किया है. सुनीता की इस सफलता ने साबित कर दिया है कि राजस्थान की बेटियां किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकती हैं.

इस महीने राजस्थान के लिए एक के बाद एक दो बड़ी उपलब्धियाँ आई हैं, जब राज्य की दो बेटियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है. भीलवाड़ा की अश्विनी बिश्नोई ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, जबकि जालोर की सुनीता चौधरी ने वुशू प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम किया.

Trending Now

अश्विनी ने एथेंस में अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैम्पियनशिप के 65 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश की प्रथम महिला पहलवान बनीं जो वर्ल्ड कुश्ती चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली हैं. सुनीता की उपलब्धि ने भी प्रदेश के लिए एक नया गौरवपूर्ण अध्याय जोड़ा है.

जालोर के लिए यह एक गौरव का क्षण है, जब सुनीता चौधरी ने वुशू खेल में पहला स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है. सुनीता की इस उपलब्धि पर जिलेभर में खुशी की लहर है और विभिन्न खेल संगठनों और सामाजिक संस्थाओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं. सभी ने इसे जालोर के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण बताया है और सुनीता की इस सफलता को जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में सराहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news