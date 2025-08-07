Jalore News: जालोर की बेटी ने जॉर्जिया में चमकाया राजस्थान का सितारा, वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने नाम किया GOLD, लहराया जीत जका परचम

Jalore News: जालोर की बेटी सुनीता चौधरी ने जॉर्जिया में आयोजित बटूमी इंटरनेशनल ओपन वुशू प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर राजस्थान का सितारा चमकाया है. सुनीता ने 70 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया और जीत का परचम लहराया.

उनकी इस उपलब्धि ने पूरे प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ा दी है और जालोर का नाम गौरवान्वित किया है. सुनीता की इस सफलता ने साबित कर दिया है कि राजस्थान की बेटियां किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकती हैं.

इस महीने राजस्थान के लिए एक के बाद एक दो बड़ी उपलब्धियाँ आई हैं, जब राज्य की दो बेटियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है. भीलवाड़ा की अश्विनी बिश्नोई ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, जबकि जालोर की सुनीता चौधरी ने वुशू प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम किया.

अश्विनी ने एथेंस में अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैम्पियनशिप के 65 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश की प्रथम महिला पहलवान बनीं जो वर्ल्ड कुश्ती चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली हैं. सुनीता की उपलब्धि ने भी प्रदेश के लिए एक नया गौरवपूर्ण अध्याय जोड़ा है.

जालोर के लिए यह एक गौरव का क्षण है, जब सुनीता चौधरी ने वुशू खेल में पहला स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है. सुनीता की इस उपलब्धि पर जिलेभर में खुशी की लहर है और विभिन्न खेल संगठनों और सामाजिक संस्थाओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं. सभी ने इसे जालोर के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण बताया है और सुनीता की इस सफलता को जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में सराहा है.

