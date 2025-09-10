जालौर में मौत से पहले मुस्कुराहट! प्रियंका की आखिरी जश्न वाली कहानी बन गई मिसाल

Jalore News: राजस्थान में जालोर की 27 वर्षीय बेटी प्रियंका उर्फ 'पीहू' ने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ते हुए भी मुस्कुराकर जीने का एक ऐसा संदेश दिया है, जो हर किसी की आंखों में आंसू और दिल में हिम्मत भर देता है. 2 सितंबर को उनकी जिंदगी की जंग खत्म हो गई, लेकिन उनके आखिरी पलों की कहानी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है.

बीमारी का सफर

प्रियंका, जो जालोर जिले के आहोर क्षेत्र के पचानवा गांव के ज्वेलर नरपत सिंह की बेटी थीं, की शादी जनवरी 2023 में रानीवाड़ा के बिल्डर लक्ष्यराज सिंह भाटवास से हुई थी. पढ़ाई में होशियार प्रियंका ने एमबीए किया था और सीए इंटर पास कर चुकी थीं. शादी के कुछ ही समय बाद उन्हें पैरों में दर्द होने लगा, और जांच में पता चला कि वह एक दुर्लभ हड्डियों के कैंसर, 'इविंग सारकोमा', से जूझ रही हैं. इसके बाद ऑपरेशनों और इलाज का लंबा सिलसिला चला, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती गई. डॉक्टरों ने भी परिवार को बता दिया था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है.

आईसीयू में मनाया आखिरी जश्न

पिता नरपत सिंह ने बताया कि 25 अगस्त को, जब सारे रिश्तेदार और ससुराल वाले उनसे मिलने आए, तो प्रियंका ने अचानक केक मंगवाया और कहा, "मैं अपने आखिरी पलों को सेलिब्रेट करना चाहती हूं." आईसीयू के अंदर मशीनों के बीच ही उन्होंने केक काटा और अपने पति लक्ष्यराज के साथ जश्न मनाया. उनके इस साहस को देखकर अस्पताल का स्टाफ भी रो पड़ा. प्रियंका मुस्कुराते हुए सबको केक खिलाती रहीं और कहती रहीं, "मैं जल्दी ठीक होकर घर जाऊंगी." परिवार के सदस्य गैलरी में जाकर रोते रहे, पर उनके सामने किसी ने आंसू नहीं बहाए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मुस्कुराते हुए ली आखिरी सांस

2 सितंबर को जब उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी, तो उन्होंने अपने भाई जयपाल से कहा, "तूने खाना नहीं खाया, जाकर खा ले. मैं कहीं नहीं जा रही." और उसके करीब 20 मिनट बाद, दोपहर 1 बजे, उन्होंने मुस्कुराते हुए हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं. प्रियंका ने अपनी छोटी सी जिंदगी में यह सिखा दिया कि दर्द कितना भी बड़ा हो, हमें मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए. उनकी यह कहानी हमेशा लोगों को मुश्किल समय में भी हिम्मत से जीने की प्रेरणा देती रहेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jalore News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-