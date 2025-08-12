जालोर में शिक्षकों का बगावत मोड ऑन! जाति विशेष को टारगेट करने का आरोप

Rajasthan News: राजस्थान में पिछले 5 वर्षों की भर्ती परीक्षाओं में नियुक्त शिक्षकों की जांच के आदेश राज्य सरकार द्वारा दिए जाने के बाद जालोर जिले में विवाद गहरा गया है. एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की ओर से हाल ही में जालौर के 114 शिक्षकों पर दर्ज हुए मामले में पीड़ित शिक्षकों ने मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक एसओजी एवं एटीएस शिक्षा विभाग निदेशक और शिक्षा मंत्री के नाम अलग-अलग ज्ञापन दिए गए हैं, जिसमे जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) और जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) को ज्ञापन सौंपकर नई जांच कमेटी गठित कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. शिक्षकों का आरोप है कि जिला शिक्षा अधिकारी जालोर द्वारा गठित कमेटी ने द्वेषपूर्ण तरीके से जांच करते हुए निर्दोष शिक्षकों के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां कर दी.

राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के जिला अध्यक्ष जयकरण खिलेरी और पीड़ित शिक्षकों ने बताया कि जिला स्तर की कमेटी ने उनकी कोई प्रत्यक्ष जांच नहीं की. ब्लॉक स्तर की कमेटी द्वारा जानबूझकर जाति विशेष के शिक्षकों को निशाना बनाते हुए प्रतिकूल टिप्पणियां दर्ज की गई, जिन्हें जिला स्तर की कमेटी ने बिना सुनवाई के ही आगे भेज दिया. शिक्षकों का कहना है कि अन्य जिलों में जिला स्तर पर गठित कमेटियों ने कार्मिकों को बुलाकर दोबारा जांच की, लेकिन जालोर में ऐसा नहीं हुआ. ज्ञापन में मांग की गई है कि नई कमेटी गठित कर निष्पक्ष जांच करवाई जाए और जिन शिक्षकों को जानबूझकर फंसाया गया है, उन्हें न्याय दिया जाए. साथ ही जब तक निष्पक्ष जांच पूरी न हो, तब तक विभागीय कार्रवाई न की जाए.

ज्ञापन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पीड़ित शिक्षक मौजूद रहे, जिनमें दीपेंद्र खिलेरी, मनोहर भादू, दिनेश कुमार, भंवरलाल, गिरधारी राम, श्रवण कुमार, पप्पू राम, महेंद्र कुमार, दीनालाल समेत कई शिक्षक शामिल थे.

