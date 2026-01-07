Zee Rajasthan
थार की हरियाली पर संकट... AIIMS जोधपुर की जमीन मांग पर बवाल, भूमि बचाने उतरी जाट महासभा

AIIMS Jodhpur Land Issue: एम्स जोधपुर द्वारा तीसरी बार काजरी से 75 एकड़ जमीन की मांग करने पर अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा के तत्वावधान में केंद्रीय कृषि मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया गया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Jan 07, 2026, 10:37 PM IST | Updated: Jan 07, 2026, 10:37 PM IST

थार की हरियाली पर संकट... AIIMS जोधपुर की जमीन मांग पर बवाल, भूमि बचाने उतरी जाट महासभा

AIIMS Jodhpur Land Issue: थार की हरियाली एवं शोध का भविष्य दांव पर लगा हुआ है. एम्स जोधपुर द्वारा तीसरी बार काजरी से 75 एकड़ जमीन की मांग करने पर अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा के तत्वावधान में केंद्रीय कृषि मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया गया.

ज्ञापन में बताया कि थार की हरियाली व शोध को लेकर काजरी की स्थापना जोधपुर में की गई थी. उसके बादद हजारों पेड़ पौधे काजरी के द्वारा लगाए गए, लेकिन जोधपुर में एम्स की स्थापना के लिए वर्ष 2005 में काजरी से 100 एकड़ जमीन ले ली गई थी.

उस समय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2005 को कृषि मंत्रायल के सचिव को पत्र लिखकर भविष्य में कभी भी काजरी की अतिरिक्त जमीन नहीं लेने का वादा किया था, लेकिन वर्ष 2016 में 67 एकड़ जमीन और काजरी से ले ली. अब तीसरी बार 67 एकड़ और जमीन लेने के लिए एम्स जोधपुर ने स्वास्थ्य मंत्रालय से मांग की गई, जो की बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण मांग है.

लोगों ने तीसरी बार जमीन मांगने पर विरोध करते हुए कहा कि थार के रेगिस्तान को आंधियों से उड़ने और उस पर हरियाली स्थापित करने के लिए काजरी की जोधपुर स्थित उक्त जमीन में हजारों तरह के पेड़ पौधे एवं फसलें अनुसंधान के तौर पर उगाई जाती है, जिसके लिए पर्याप्त जमीन होनी बहुत जरूरी है.

अगर शेष बची हुई जमीन ले ली तो काजरी का हरियाली व शोध के विषय का सपना समाप्त हो जाएगा तथा मारवाड़वासियों को भारी नुकसान होगा, जिसे हम कतई बर्दास्त नही करेंगे. पूर्व में भी जब एम्स को जमीन दी गई, तो काजरी की जमीन पर लगाए हुए हजारों पेड़ पौधे काटे गए, जिससे काजरी व पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा था.

साथ ही ज्ञापन सौंपते हुए अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी भी दी. इस मौके पर अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश बेनीवाल के नेतृत्व में एडवोकेट एमआर डेलू, कैप्टन रामनिवास मिर्धा, एडवोकेट राजेन्द्र चौधरी सहित कई लोग मौजूद रहे.

