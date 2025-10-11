अंता में बीजेपी जीतेगी, बिहार में तेजस्वी रेवड़ियां बांट रहे- झाबर सिंह खर्रा

Jodhpur News : अंता विधानसभा उपचुनाव पास हैं, बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी के नाम का एलान अभी हुआ नहीं है. लेकिन बीजेपी को ये यकीन है कि सीट उनकी ही रहेगी.
Trending Photos
Anta Assembly By election : जोधपुर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा एक दिवसीय दौरे पर सर्किट हाउस पहुंचे. जहा पर नगर निगम और जेडीए अधिकारियों के साथ साथ भाजपा नेताओं ने स्वागत किया. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए बिहार चुनाव और राजस्थान में अंता विधानसभा चुनाव सहित कई मामलों पर बातचीत की.
इस दौरान बिहार में हो रहे चुनाव मे बिहार के तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, इस सवाल पर यूडीएच मंत्री ने कहा कि कौन व्यक्ति क्या कहता है, सबको बोलने की आजादी है किसी पर कोई पाबंदी नहीं है. मुद्दा ये है कि आप अपनी जुबान है, वो कितना पूरा कर पाते हैं और आम आदमी को भी यह समझने की जरूरत है कि कोई व्यक्ति कोई बात कह रहा है.
खर्रा ने कहा कि अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता, वो सत्ता में आ भी जाते हैं, तो क्या वो बातें जो कह रहा है, वह पूरी करने की क्षमता रखते हैं, या नहीं ये विचार जब जनता शुरू कर देगी, तो इस प्रकार के झूठ पर प्रलोबन में कोई नहीं आएगा. उन्होने कहा कि कह सकते है कि रेवडिया बांट रहे है.
राजस्थान के अंत में हो रहे उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी जीती और अब 2025 में वहां उप चुनाव होने जा रहे हैं . वहां पर भारतीय जनता पार्टी पूरी शक्ति के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और इस संकल्प के साथ उतरेगी की अंता में भारतीय जनता पार्टी विजय हो.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Kota News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!