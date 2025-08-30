जोधपुर में जिओ इंजीनियरिंग सम्मेलन का आयोजन, गजेंद्र सिंह शेखावत रहे मुख्य अतिथि

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर जिले में एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में आज इंडियन आईआईटी जोधपुर जिओ टेक्निकल साइंस और जोधपुर चैप्टर के संयुक्त तत्व अनुदान में एक दिन का कार्यक्रम भू-विज्ञान व जिओ इंजीनियरिंग टेक्निकल विंग की ओर से आयोजन किया गया.

इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गजेंद्र सिंह शेखावत इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रोफेसर राव साहब ने अपने जीवन में देश में बहुत सारे क्रिटिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को लीड किया है.

विशेष रूप से उल्लेखनीय जिनके बारे में आज वह चर्चा अन्य विषयों के साथ करेंगे. उसमें चिनाब पर जो रेलवे ब्रिज बना. इसके अतिरिक्त चिनाब ब्रिज व अनजी खड रेलवे का जो बना है. दोनों ही दुनिया के पहले और दूसरे नंबर के हाईएस्ट ब्रिज दोनों ही बहुत क्रिटिकल लोकेशन दोनों में एकदम डिफरेंट तरह के टेक्नोलॉजी की आवश्यकता थी.

इससे पहले भारत में इस तरह के सॉल्यूशंस बनाने के लिए हम दुनिया के दूसरे देशों पर इंजीनियर पर निर्भर रहा करते थे. अभी तो दुनिया के ऐसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बनाए जा सकते हैं. इंजीनियरिंग मार्वल्स क्रिएट किया जा सकता है. इस दिशा में भारत का मार्ग प्रशस्त किया.

भारत का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस दिए, उसमें निश्चित रूप से बहुत सारे इंजीनियर जो काम कर रहे हैं. इंजीनियर बनने की प्रक्रिया में ऐसे स्टूडेंट्स के भविष्य को संवारने और उनके काम को गति और दिशा देने में सहयोग करेंगे.