/जोधपुर-जैसलमेर के निजी कॉलेजों में नकल का बड़ा खुलासा, वीक्षक ही लिखवा रहे थे जवाब

JNVU, Exam Cheating: जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय (JNVU) की फ्लाइंग स्क्वॉड ने बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य की परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल का बड़ा मामला उजागर किया है. जांच में सामने आया कि कुछ निजी कॉलेजों में परीक्षा की निष्पक्षता को दरकिनार कर वीक्षक स्वयं विद्यार्थियों को उत्तर बोल-बोलकर लिखवा रहे थे. इस गंभीर अनियमितता का खुलासा फ्लाइंग स्क्वॉड के औचक निरीक्षण के दौरान हुआ, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने तत्काल सख्त कार्रवाई शुरू कर दी.

93 उत्तर पुस्तिकाएं सील, कॉलेज के खिलाफ मामला दर्ज

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फ्लाइंग स्क्वॉड ने जैसलमेर जिले के श्री करणी कॉलेज, कजोई में छापेमारी के दौरान सामूहिक नकल के मामले का खुलासा किया. जांच के बाद 93 उत्तर पुस्तिकाओं को सील कर दिया गया और संबंधित परीक्षा केंद्र के खिलाफ नियमानुसार मामला दर्ज किया गया. विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस पूरे प्रकरण को परीक्षा की गोपनीयता और विश्वसनीयता के लिए गंभीर खतरा मानते हुए विस्तृत जांच शुरू कर दी है.

CCTV फुटेज में कैद हुई पूरी साजिश

विश्वविद्यालय की जांच में सबसे अहम साक्ष्य परीक्षा केंद्र के CCTV फुटेज रहे. फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा गया कि कुछ लेक्चरर विद्यार्थियों को उत्तर डिक्टेट कर रहे थे और छात्र वही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिख रहे थे. इस वीडियो साक्ष्य के आधार पर विश्वविद्यालय ने संबंधित शिक्षकों और परीक्षा केंद्रों की भूमिका की गहन जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि यदि कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ विश्वविद्यालय नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

कई परीक्षा केंद्र जांच के दायरे में

फ्लाइंग स्क्वॉड ने केवल एक कॉलेज तक जांच सीमित नहीं रखी, बल्कि जैसलमेर, अनडू, फतेहगढ़, रामगढ़ और बाड़मेर जिले के शिव सहित कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया. शिव परीक्षा केंद्र पर भी नकल का मामला सामने आने के बाद वहां की परीक्षा प्रक्रिया की जांच शुरू कर दी गई है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि अन्य निजी कॉलेजों की भूमिका की भी गहन जांच की जाएगी और यदि कहीं भी अनियमितता पाई गई तो संबंधित संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

कुलगुरु का सख्त संदेश- परीक्षा में नहीं होगी कोई ढिलाई

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. पवन कुमार शर्मा ने स्वयं कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और स्पष्ट संदेश दिया कि परीक्षा की पारदर्शिता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने परीक्षा संचालन में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है और सामूहिक नकल या किसी भी प्रकार की अनियमितता में शामिल पाए जाने वाले शिक्षक, वीक्षक, परीक्षा केंद्र या अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. कुलगुरु ने कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा और निष्पक्ष एवं पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था बनाए रखना विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

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