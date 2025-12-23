Zee Rajasthan
JNVU CampusIncident: JNVU के कुलपति पवन कुमार शर्मा के साथ मारपीट, अस्पताल में इलाज जारी

JNVU Campus Incident: जोधपुर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति पवन कुमार शर्मा के साथ आज विश्वविद्यालय परिसर में कथित रूप से धक्का-मुक्की और मारपीट की घटना सामने आई है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Dec 23, 2025, 04:42 PM IST | Updated: Dec 23, 2025, 04:42 PM IST

JNVU CampusIncident: JNVU के कुलपति पवन कुमार शर्मा के साथ मारपीट, अस्पताल में इलाज जारी

JNVU Campus Incident: राजस्थान के जोधपुर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति पवन कुमार शर्मा के साथ आज विश्वविद्यालय परिसर में कथित रूप से धक्का-मुक्की और मारपीट की घटना सामने आई है. इस घटना के बाद विश्वविद्यालय परिसर में हड़कंप मच गया और प्रशासनिक व पुलिस स्तर पर हलचल तेज हो गई.

कुलपति शर्मा को चोट लगने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है. कुलपति पवन कुमार शर्मा ने बताया कि वे आज विश्वविद्यालय में चल रहे पेंशनर्स के आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों से शांति वार्ता करने पहुंचे थे.

बातचीत के दौरान अचानक दो वृद्ध व्यक्तियों ने उनके साथ धक्का-मुक्की की, जिससे वे नीचे गिर गए. गिरने के बाद उनके साथ मारपीट की गई, जिससे उनके पैर में गंभीर चोट आई और मुंह से खून भी निकलने लगा. मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत उन्हें संभाला और प्राथमिक उपचार दिलवाया गया. इसके बाद उन्हें गंभीर स्थिति को देखते हुए मथुरादास माथुर अस्पताल रेफर किया गया.

कुलपति के घुटनों में गंभीर चोट आई है. एक्स-रे और अन्य जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि चोट फ्रैक्चर में बदल चुकी है या नहीं. फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है. घटना की सूचना मिलते ही भगत की कोठी थाना पुलिस मौके पर पहुंची.

एसीपी छवि शर्मा ने बताया कि जानकारी मिलते ही वे थाना अधिकारी राजीव भादू के साथ विश्वविद्यालय परिसर पहुंचीं और स्थिति का जायजा लिया. हालांकि किसी भी पक्ष की ओर से थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है. पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट मिलने के बाद तथ्यों के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

वहीं दूसरी ओर आंदोलन कर रहे पेंशनर्स और कर्मचारियों ने कुलपति पर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया है. आंदोलनकारियों का कहना है कि उन्होंने किसी भी प्रकार की मारपीट या धक्का-मुक्की नहीं की. उनके अनुसार, कुलपति स्वयं उनसे बात करने आए थे और बातचीत के दौरान संतुलन बिगड़ने से वे नीचे गिर गए, जिससे उन्हें चोट आई. आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि इस घटना को अनावश्यक रूप से बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है.

आंदोलनकारियों का यह भी कहना है कि वे लंबे समय से अपनी पेंशन और अन्य लंबित मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं. इससे पहले भी 92 दिन तक धरना दिया गया था, जिसके बाद उन्हें केवल आश्वासन मिला, लेकिन पेंशन का भुगतान नहीं किया गया. इसी कारण वे एक बार फिर आंदोलन करने को मजबूर हुए हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJodhpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

