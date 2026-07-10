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200 साल पुरानी जोधपुरी मोजड़ी को मिला GI टैग, कारोबार को मिलेगी नई उड़ान

Jodhpur News: राजस्थान की करीब 200 वर्ष पुरानी पारंपरिक जोधपुरी मोजड़ी को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग मिल गया है, जिससे इसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी. GI टैग से नकली उत्पादों पर रोक लगेगी, स्थानीय कारीगरों को बेहतर मूल्य मिलेगा और निर्यात बढ़ने की उम्मीद है.

Edited byAman SinghReported byLokesh Kumar
Published: Jul 10, 2026, 02:21 PM|Updated: Jul 10, 2026, 02:21 PM
200 साल पुरानी जोधपुरी मोजड़ी को मिला GI टैग, कारोबार को मिलेगी नई उड़ान
Image Credit: Jodhpuri MojariSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur Mojari GI Tag: राजस्थान के जोधपुर की करीब 200 वर्ष पुरानी पारंपरिक जोधपुरी मोजड़ी (जूती) को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग मिल गया है. इससे अब जोधपुरी मोजड़ी को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान मिलेगी. साथ ही नकली उत्पादों पर रोक लगेगी और स्थानीय कारीगरों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल सकेगा.

जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (JHEA) और ग्राम विकास सेवा संस्थान को GI रजिस्ट्री की ओर से प्रमाण पत्र जारी किया गया है. वर्ष 2021 में केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के सहयोग से इसके लिए आवेदन किया गया था.

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GI टैग मिलने के बाद अगले दो वर्षों में मोजड़ी का करोबार दोगुना होने की संभावना

वर्तमान में जोधपुरी मोजड़ी का घरेलू बाजार करीब 100 करोड़ रुपये का है, जबकि इसका निर्यात लगभग 10 करोड़ रुपये का है. विशेषज्ञों का मानना है कि GI टैग मिलने के बाद अगले दो वर्षों में इसका कारोबार दोगुना हो सकता है. इस उद्योग से जोधपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों कारीगर और परिवार जुड़े हुए हैं. GI टैग मिलने की खुशी में मोजड़ी कलाकारों और समाज के प्रतिनिधियों ने पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल से मुलाकात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में मिलेगी नई पहचान

इस अवसर पर मानवेंद्र सिंह जसोल ने कहा कि यह जोधपुर के लिए गौरव का विषय है. जोधपुरी मोजड़ी पहले से ही विश्व प्रसिद्ध है और अब GI टैग मिलने से इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिलेगी. इससे निर्यात बढ़ेगा, कारीगरों को लाभ मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.

वहीं समाजसेवी नेमीचंद जीनगर ने बताया कि GI टैग मिलने के बाद ब्रांडिंग, ई-कॉमर्स, आधुनिक डिजाइन, गुणवत्ता सुधार, अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी, निर्यात संवर्धन और विपणन सहायता जैसे कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे. साथ ही नकली और फैक्ट्रियों में बनने वाली मोजड़ी पर भी प्रभावी रोक लग सकेगी.

गौरतलब है कि इससे पहले जोधपुरी बंधेज को GI टैग मिल चुका है. अब जोधपुरी साफा, बुडन पंड ओएसिस क्राफ्ट, मारवाड़ का जीरा, जोधपुरी पत्थर की कलाकृतियां और तलवों को भी GI टैग दिलाने की प्रक्रिया जारी है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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