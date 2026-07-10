/200 साल पुरानी जोधपुरी मोजड़ी को मिला GI टैग, कारोबार को मिलेगी नई उड़ान

Jodhpur Mojari GI Tag: राजस्थान के जोधपुर की करीब 200 वर्ष पुरानी पारंपरिक जोधपुरी मोजड़ी (जूती) को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग मिल गया है. इससे अब जोधपुरी मोजड़ी को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान मिलेगी. साथ ही नकली उत्पादों पर रोक लगेगी और स्थानीय कारीगरों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल सकेगा.

जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (JHEA) और ग्राम विकास सेवा संस्थान को GI रजिस्ट्री की ओर से प्रमाण पत्र जारी किया गया है. वर्ष 2021 में केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के सहयोग से इसके लिए आवेदन किया गया था.

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GI टैग मिलने के बाद अगले दो वर्षों में मोजड़ी का करोबार दोगुना होने की संभावना

वर्तमान में जोधपुरी मोजड़ी का घरेलू बाजार करीब 100 करोड़ रुपये का है, जबकि इसका निर्यात लगभग 10 करोड़ रुपये का है. विशेषज्ञों का मानना है कि GI टैग मिलने के बाद अगले दो वर्षों में इसका कारोबार दोगुना हो सकता है. इस उद्योग से जोधपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों कारीगर और परिवार जुड़े हुए हैं. GI टैग मिलने की खुशी में मोजड़ी कलाकारों और समाज के प्रतिनिधियों ने पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल से मुलाकात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में मिलेगी नई पहचान

इस अवसर पर मानवेंद्र सिंह जसोल ने कहा कि यह जोधपुर के लिए गौरव का विषय है. जोधपुरी मोजड़ी पहले से ही विश्व प्रसिद्ध है और अब GI टैग मिलने से इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिलेगी. इससे निर्यात बढ़ेगा, कारीगरों को लाभ मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.

वहीं समाजसेवी नेमीचंद जीनगर ने बताया कि GI टैग मिलने के बाद ब्रांडिंग, ई-कॉमर्स, आधुनिक डिजाइन, गुणवत्ता सुधार, अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी, निर्यात संवर्धन और विपणन सहायता जैसे कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे. साथ ही नकली और फैक्ट्रियों में बनने वाली मोजड़ी पर भी प्रभावी रोक लग सकेगी.

गौरतलब है कि इससे पहले जोधपुरी बंधेज को GI टैग मिल चुका है. अब जोधपुरी साफा, बुडन पंड ओएसिस क्राफ्ट, मारवाड़ का जीरा, जोधपुरी पत्थर की कलाकृतियां और तलवों को भी GI टैग दिलाने की प्रक्रिया जारी है.

